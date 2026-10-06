Aylarca emek verdiler, şimdi hasat zamanı! 'Beyaz altın' tarlalardan toplanıyor

Manisa'nın önemli pamuk üretim merkezlerinden Saruhanlı'da pamuk hasat sezonu başladı. Tarlalarda hasat mesaisi başlarken, Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahada incelemelerde bulundu.

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte pamuk üretimi yapılan alanları ziyaret eden ekipler, üreticilerin çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Ekipler ayrıca hasatta kullanılan pamuk hasat makinelerinin kontrollerini gerçekleştirerek, sezonun sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmesine yönelik incelemelerde bulundu.

ÜRETİCİNİN EMEĞİ İÇİN SAHADALAR

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilerin emeğinin karşılığını alması ve kaliteli, verimli bir hasat sezonu geçirmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Pamuk hasadının başlamasıyla birlikte ilçedeki üreticiler de sezonun bereketli geçmesini beklerken, ekiplerin tarım alanlarındaki kontrollerinin hasat boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır