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Dünyanın konuştuğu ölümden günler önce söylemiş: Kahinden 'biyolojik salgın' kehaneti!

Rusya'da veba araştırmaları yapan bir laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesi, günler önce yapılan bir kehaneti yeniden gündeme getirdi. "Kıyamet kahini" olarak tanınan medyum Craig Hamilton-Parker'ın, ölümden yaklaşık bir hafta önce akciğerleri etkileyen yeni bir hastalık salgını yaşanabileceğini öne sürdüğü iddia edildi.

Dünyanın konuştuğu ölümden günler önce söylemiş: Kahinden 'biyolojik salgın' kehaneti!
Çiğdem Berfin Sevinç

Sibirya'daki Irkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan kadın görevli, 1 Ekim'de kaynağı bilinmeyen bir zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümün ardından çalıştığı laboratuvarda bulunan tehlikeli mikroplara maruz kalıp kalmadığı konusunda soru işaretleri oluştu.

Ancak Rus yetkililer, kadının hastalığı ile laboratuvarda çalıştığı patojenler arasında bağlantı olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

Dünyanın konuştuğu ölümden günler önce söylemiş: Kahinden biyolojik salgın kehaneti! 1

ÖLÜMÜNDEN GÜNLER ÖNCE "BİYOLOJİK HASTALIK" DEMİŞTİ

Hamilton-Parker'ın 24 Eylül'de yayımladığı bir videoda yeni bir salgın konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Medyum, kendisini ziyaret eden iki Tibetli rahibin yeni bir salgından söz ettiğini iddia etti. Bu hastalığın daha önce yaşanan salgınlardan farklı olacağını öne süren Hamilton-Parker, özellikle akciğerleri ve göğsü etkileyen bir hastalıktan bahsetti.

Medyum, söz konusu hastalığın "biyolojik türde bir hastalık" olacağını ve daha hızlı yayılabileceğini iddia etti.

Bu açıklamaların Rusya'daki laboratuvar çalışanının ölümünden yalnızca birkaç gün önce yapılmış olması sosyal medyada dikkat çekti.

Dünyanın konuştuğu ölümden günler önce söylemiş: Kahinden biyolojik salgın kehaneti! 2

AKCİĞER VEBASI EN AĞIR TÜR OLARAK BİLİNİYOR

Akciğer vebası, hastalığın en nadir ve en ağır türü olarak biliniyor. Hastalık akciğerlere yayıldığında hızlı ilerleyen zatürreye neden olabiliyor.

Tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen hastalık, uygun tedaviye hızlı şekilde başlanması halinde kontrol altına alınabiliyor. Ancak sağlık uzmanları hastalığın erken teşhis edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Dünyanın konuştuğu ölümden günler önce söylemiş: Kahinden biyolojik salgın kehaneti! 3

"KIYAMET KAHİNİ" OLARAK TANINIYOR

Craig Hamilton-Parker daha önce de çeşitli olaylarla ilgili yaptığı tahminlerle gündeme gelmişti. "Prophet of Doom" yani "Kıyamet kahini" lakabıyla tanınan medyumun, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Covid-19 salgını gibi olayları önceden tahmin ettiği öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ebola virüsü veba Biyoloji Rusya kahin kıyamet salgın
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