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18. Yüzyıldan kalma köyü satışa çıkardılar!

İrlanda'da 18. yüzyıldan kalma tarihi bir köy, 20 milyon euroya satışa çıkarıldı. 47 yatak odası, 5 yıldızlı oteli, spa merkezi, pub'ı, gölü ve taş evleriyle dikkat çeken köy, hem lüks yaşam hem de yatırım fırsatı sunuyor.

18. Yüzyıldan kalma köyü satışa çıkardılar!
Çiğdem Berfin Sevinç

İrlanda'nın Kildare bölgesindeki Celbridge yakınlarında bulunan tarihi köy, sıra dışı özellikleriyle emlak piyasasının en dikkat çekici ilanlarından biri oldu. Yaklaşık 20 dönümlük arazi üzerine kurulu olan tarihi köy, 20 milyon euro bedelle yeni sahibini bekliyor.

18. Yüzyıldan kalma köyü satışa çıkardılar! 1

18. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ULAŞTI

İlk olarak 18. yüzyılda inşa edilen köy, tarihi dokusu korunarak günümüze kadar ulaştı. Bir dönem Ryanair'in kurucusu Tony Ryan'ın yaşadığı 600 dönümlük Lyons Estate'in bir parçası olan yerleşim, bugün İrlanda'nın en dikkat çekici tarihi mülklerinden biri olarak gösteriliyor.

47 YATAK ODASI BULUNUYOR

Satışa sunulan köyde toplam 47 yatak odası yer alıyor. Güllerle çevrili restore edilmiş taş evlerin yanı sıra kütüphane, bilardo salonu, geleneksel İrlanda pub'ı, ahırlar, geniş bahçeler ve özel bir göl de mülkün içinde bulunuyor.

18. Yüzyıldan kalma köyü satışa çıkardılar! 2

5 YILDIZLI OTEL DE SATIŞA DAHİL

Köyün en dikkat çeken bölümlerinden biri ise beş yıldızlı otel. Ödüllü spa merkezi, konaklama evleri ve etkinlik alanlarıyla hizmet veren otel de satış paketine dahil edildi.

Açık hava spa alanında sıcak su küvetleri ve duşlar bulunurken, Zen konseptiyle tasarlanan modern dinlenme alanı da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

120 KİŞİLİK ETKİNLİK SALONU VAR

Tarihi köyde toplam 12 kır evi yer alıyor. Ayrıca 120 kişilik yemek salonu, etkinlik alanları, bar, kulüp odası ve kahve dükkânı da bulunuyor. Mutfaklar, yaşam alanları ve odalar günümüz standartlarına uygun şekilde modernize edildi.

18. Yüzyıldan kalma köyü satışa çıkardılar! 3

HEM ÖZEL YAŞAM HEM DE TİCARİ KULLANIM İÇİN UYGUN

Gayrimenkul danışmanları, bu tarihi köyün özel bir yaşam alanı, lüks bir tatil ve wellness merkezi ya da uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
köy ev almak
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