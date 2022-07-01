181 asal mı? 181 sayısı asal mıdır?

Sonsuz sayıda olduğu düşünülen asal sayılar üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bazı matematiksel işlemleri yapabilmek için asal sayıları anlamak çok önemlidir. Bir sayının asal sayı olduğunu söyleyebilmek için yalnızca bir sayısı ve kendisi ile kalansız bir şekilde bölünmesi gerekir. Böylece asal sayıların tanımını yalnız kendisine ve 1'e bölünebilen pozitif tam sayılar olarak yaparız. Bu bağlamda baktığımızda tüm asal sayı kurallarını karşıladığı için 181 bir asal sayıdır.

181 asal mı?

İlk 1000’e kadar olan asal sayılar içinde yer alan 181 sayısı birçok kişi tarafından merak edilir ve asal sayı olup olmadığı araştırılır. 181 bir asal sayıdır ve sadece 1'e ve kendisine tam olarak bölünür. Asal sayılar nasıl bulunur, göz atalım.