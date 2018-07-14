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1860 Münih 0 - 0 Medipol Başakşehir

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Medipol Başakşehir, hazırlık maçında 1860 Münih ile 0-0 berabere kaldı.

1860 Münih 0 - 0 Medipol Başakşehir

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Salzburg şehrinde devam eden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Alman temsilcisi 1860 Münih ile karşı karşıya geldi.

Turuncu-Lacivertli ekip, karşılaşmaya Mert Günok, Junior Caiçara, Aurelien Chedjou, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Marcio Mossoro, Edin Visca, Kerim Frei, Riad Bajic 11 ile çıktı.

İkinci yarıda ise Mert Günok, Tunay Torun, Uğur Uçar, Joseph Attamah, Alparslan Erdem, Soner Aydoğdu, Milos Jojic, İrfan Can Kahveci, Stefano Napoleoni, Atabey Çiçek, Mevlüt Erdinç forma şansı buldu.

Öte yandan yeni transferlerden Soner Aydoğdu ve Milos Jojic ilk kez turuncu-lacivertli formayı giydi. Geçen sezonu Adana Demirspor da kiralık geçiren genç golcü Atabey Çiçek de mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu.

Mücadelede 0-0'lık skorla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
1860 Münih - Medipol Başakşehir Milos Jojic soner aydoğdu

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