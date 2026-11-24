Galatasaray'ın Aston Villa ile karşılaştığı mücadelede sarı-kırmızılı takımda Mario Lemina ve Lucas Torreira sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

LEMİNA 74. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın 74. dakikasında sakatlanan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, mücadeleye devam edemedi. Lemina'nın yerine Lesley Ugochukwu oyuna dahil oldu.

TORREİRA UZATMALARDA KENARA GELDİ

Mücadelenin son anlarında sakatlık yaşayan bir diğer isim olan Lucas Torreira ise 90+2. dakikada sekerek kenara geldi. Uruguaylı futbolcunun yerine İlkay Gündoğan oyuna girdi.

Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın sağlık durumlarının, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.