UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti.

GOLÜNÜ ATTI, MÜCADELESİYLE ALKIŞ ALDI

Galatasaray'ı öne geçiren gol pozisyonunda Nicolas Jackson'ın müdahalesiyle yüzünden darbe alan Deniz Gül, saha içinde tedavi gördü. Genç futbolcu, yüzüne yapılan bandaja rağmen oyundan çıkmadı ve mücadeleyi sürdürdü.

Karşılaşmanın kalan bölümünde bandajla sahada kalıp takımının galibiyetine katkı veren Deniz Gül, gösterdiği azim ve mücadeleyle sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Deniz Gül, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atarak tarihe geçti. Golün ardından müthiş mutluluk yaşayan Deniz Gül, sarı-kırmızılı taraftarın gönlünü şimdiden kazandı.