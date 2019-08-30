19 yıllık şeker hastalığından ameliyatla kurtuldu!

19 yıldır şeker hastası olan Zeki Morgün, Prof. Dr. Alper Çelik'in yaptığı kapalı yöntem metabolik cerrahi ile sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Çelik, yapılan ameliyat hakkında bilgiler verdi."Zeki Morgün yine Almanya'dan gelerek ameliyat olan hastalarımdan. Kendisi tam 19 yıl tip 2 diyabet ile yaşadı. Söylemesi ne kadar kolaysa; yaşaması da bir o kadar zor bir süreç. Düşünün, 19 yıl... Bu süreçte yaklaşık 61 bin 320 adet hap tüketti; 15 bin 110 kez insülin iğnesi kullandı. Tüm bu ilaçlar şeker, yüksek tansiyon ve trigleserit, uyku apnesi ve nöropatik sorunları içindi. Fakat 19 yıl geçmiş ve hastalık durmak yerine hep ilerlemişti. Şekerden ve ilaç esaretinden kurtulmak isteyen Zeki Bey kendisini bir arayışın içinde buldu. Bu arayışın sonunda da bizlere ulaştı. ⁣⁣Zeki Bey'in ameliyatını 1 sene önce gerçekleştirdik ve 19 yıl süren esaretinden kurtarmış olduk. Artık tükettiği ilaç sayısı ve kullandığı insülin sıfır. Çünkü artık kendisi tip 2 diyabet hastası değil; tansiyonu yok, yüksek trigleserit değerleri ile karşılaşmıyor. Uyku apnesi sorunu, el ve ayaklarındaki uyuşmalar yok oldu. Hayın tadını çıkartmaya başlayan Zeki Bey'e bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum"..

Şeker hastalığı hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, genetik faktörler gibi durumların neden olduğu bir hastalıktır.

Tip1 diyabet hastalarında insülin üretimi yokken, Tip 2 diyabet hastaları insülin üretir ama birçok nedenden dolayı ürettikleri insülini kullanamaz. Bu yüzden hastaların kan şekeri yüksek seyreder. Yüksel”en kan şekeri başlangıçta damarlarda daha sonra da organlarda hasara neden olur.

Klasik tedavi hastalığın sonucunu düzeltmeye çalışır. Klasik tedavinin tüm amacı kan şekerinin düşürülmesine yöneliktir. Halbuki kan şekeri yüksekliği bu hastalığın nedeni değil sonucudur.

Metabolik Cerrahi ise hastalığın nedenini tedavi eder. Hastalığın nedenini ortadan kaldırınca hastalığın sonucu olan kan şekeri yüksekliği de kendiliğinden ortadan kalkar.

Metabolik Cerrahi tedavi için vücudunuzun kendi ürettiği insülini kullanır. Pankreasında hala insülin üretimi olan ve insülin depoları yeterli dolulukta olan tip2 diyabet hastalarında sorun genelde trafik problemidir. Bu problemi gidermek için ince bağırsaklarda bir yer değişikliği, hastaların kendi üretimi olan insülini kullanabilmelerini sağlar. Yapılan işlem trafik problemini çözmek için yapılan bir kavşak düzenlemesine benzetilebilir.

