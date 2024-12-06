1905 GSYİAD'dan Dursun Özbek'e destek! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifaya çağrıldı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yönelik açıklamaları sonrası sarı-kırmızılı camiadan Hacıosmanoğlu'na karşı ses yükseldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Hacıosmanoğlu istifaya çağrıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir destek açıklaması da Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nden (1905 GSYİAD) geldi.

"Galatasaray tek, siz hepiniz" başlığıyla yapılan açıklamada "Türk futbolunun en üst makamını temsil eden bir ismin, kontrolsüz, tehditkar ve taraflı bir dil kullanması kabul edilemez. Bu nedenle, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve tüm TFF kurullarını, Türk futbolunun geleceği adına derhal istifaya davet ediyoruz" denildi.

1905 GSYİAD tarafından yapılan açıklama şöyle;