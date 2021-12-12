ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Programdaki 50 bin TL değerindeki, "1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?" sorusunun yanıtı...
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