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1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?

12.12.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Programdaki 50 bin TL değerindeki, "1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?" sorusunun yanıtı...

1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?

1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?

A) Ayı
B) Bizon
C) Fil
D) Puma

Doğru cevap: C seçeneği.

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Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu
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