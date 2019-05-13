Mynet Trend

1919 metre Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirildi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 23:09 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve bir holding iş birliğince "19 Mayıs'ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda" temalı 1919 metre Türk bayrağı ile büyük yürüyüş gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali olan Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı.

Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, federasyon sporcuları ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi istikametinde Gar Kavşağı, Lise Caddesi ve İstiklal Caddesi takip edilerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe ayrıca 19 Mayıs Lisesi Bando Takımı da destek verdi.

(İHA)

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Balıkçı teknesiyle böyle yarıştılarBalıkçı teknesiyle böyle yarıştılar
Adana'da camide şoke eden olay! O anlar kameradaAdana'da camide şoke eden olay! O anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun türk bayrağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya'da iğrenç olay! Her şey öğretmenine yazdığı mektupla ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Her şey öğretmenine yazdığı mektupla ortaya çıktı

Belediye Meclisi'nde gerginlik: Yetkimi gasp ettirmem size

Belediye Meclisi'nde gerginlik: Yetkimi gasp ettirmem size

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Turistlerin sinsi planı böyle bozuldu! Yer: Antalya

Turistlerin sinsi planı böyle bozuldu! Yer: Antalya

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de renkli görüntüler! Yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı

Balıkçı teknesiyle böyle yarıştılar

Adana'da camide şoke eden olay! O anlar kamerada

Adana'da camide şoke eden olay! O anlar kamerada

Kontrolden çıkan otobüs, gişelerdeki kamyonu biçti

Feci kaza! Kamyonu biçti

İzmir'de yol kavgası kamerada

Ortalık karıştı! Otobüs şoförüne tekme ve yumruklu saldırı

El freni çekilmeyen araç ortalığı birbirine kattı

Ortalığı birbirine kattı

Dünyanın en hızlısı: Mermi treni

Dünyanın en hızlısı: Mermi treni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.