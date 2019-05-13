1919 metre Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali olan Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı.

Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, federasyon sporcuları ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi istikametinde Gar Kavşağı, Lise Caddesi ve İstiklal Caddesi takip edilerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe ayrıca 19 Mayıs Lisesi Bando Takımı da destek verdi.

(İHA)

