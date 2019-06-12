1970'lerde Tokyo, “Bilinmeyen” olduğunda “Dünyanın En Yoğun Şehri”ydi!

1976’da ilk kez Tokyo’ya yeni gelen Greg, Yamanote Hattı’ndan şehre baktı ve kimsenin neden burası hakkında hiç konuşmadığını merak etti. "Valizlerimi bozuk para dolabında bıraktım ve bütün gece Shinjuku sokaklarında ve sokaklarında yürüdüm ve sabaha kadar orada nasıl kalacağımı anlamaya karar verdim." diyen fotoğrafçının serüveni işte o anda başladı.

İşte gün yüzüne çıkan o fotoğraflar ve 1970'lerin Tokyo'su...

Fotoğrafçının o yıllar hakkındaki açıklamaları ise şöyle:

“Bir bakıma, Tokyo bugün kıyaslandığında yeni Paris gibi görünüyordu: Kuzey Amerikalı ziyaretçiler için gerçekten çok fazla mücadele etmek zorunda kalmayacak kadar yabancı ve henüz tanıdık. Sokaklarda veya özelliklerde çok fazla yabancı yüz yoktu. O zamanlar, restoranlarda İngilizce menü yok .. O günlerde yapmanız gereken ilk şeylerden biri, bir menüyü okumak için katakana ve hiragana'yı öğrenmekti."

Greg, 70'lerin sonunda yaklaşık üç yıl Tokyo'da yaşadı ve 80'lerde, 90'larda ve 2000'lerde Hong Kong ve Şangay'ı da sık sık ziyaret etti. Şu anda Kanada'da yaşıyor ama yine de yılda 2-3 kez şehri ziyaret ediyor. Onun bu macerasından geriye ise bu inanılmaz fotoğraflar kaldı.