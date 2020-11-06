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1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q yeni şampiyonunu arıyor

Red Bull Red Bull
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Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da Türkiye Finali 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Amatör oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği Red Bull Solo Q finalinde 8 büyük League of Legends yayıncısının da Vadi’nin Ustası unvanı için yarışacak. Nefes kesecek final heyecanı Esma Sultan Yalısı’nda yaşanacak ve saat 17.00’da Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.

1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q yeni şampiyonunu arıyor

Vadi, ‘1v1’de şampiyonunu arıyor. Türkiye’nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da Türkiye Finali’nde 8 oyuncu şampiyonluk için mücadele edecek. Eleme etaplarında başarılı olan en iyi 8 oyuncu, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 17.00’da mutlu sona ulaşmak için kıyasıya yarışacak.

Esma Sultan Yalısı’nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek Red Bull SoloQ Türkiye Finali’nde yer alma hakkı elde eden 8 düellocu ise aşağıdaki gibi;

Ulvi ‘’KheanJaii’’ Hakan Terzi
Emir ‘’ChillViolin’’ İçöz
Ozan"Jackie Walnuts"Asal
Taha Mertcan "Drogo Wannabe" Akbaba
Berkay "Kazing" Özyurt
Muhammet Emir "ŞAMPİYONLUK 1" Özdemir
Ekrem “Retyx” Şeref
Berke “Hadounken” Aytar

Ekim ayı boyunca Red Bull Türkiye Twitch kanalında Türkiye’nin en büyük League of Legends yayıncıları arasında yer alan 8 büyük yayıncının yarıştığı Red Bull Solo Q: Vadi’nin Ustaları’nda da şampiyonu 7 Kasım’da bulacak. Red Bull Solo Q: Vadi’nin Ustaları şampiyonu olmak için yarı finale kalan 4 yayıncı Asım Cihad “fabFabulous” Karakaya, Berke “Thaldrin” Demir, Koray “Naru” Bıçak ve Kaan “Elwind” Atıcı şampiyon unvanına erişmek için mücadele edecek.

Turnuvayı canlı olarak buradan takip edebilirsiniz:


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