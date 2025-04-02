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  4. 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin sonrası maç biter bitmez Galatasaray'dan paylaşım! 'Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!'

2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin sonrası maç biter bitmez Galatasaray'dan paylaşım! 'Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2025 23:34
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın hemen ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin sonrası maç biter bitmez Galatasaray'dan paylaşım! 'Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

MOURINHO'NUN GALİBİYETİ YOK

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Ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, Rams Park'ta oynanan maçta 0-0 berabere kaldı, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında ise Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.

Kupadan elenen Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 mağlubiyet almış oldu.

MAÇ SONU SKANDAL

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Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho skandal bir olaya imza attı. Okan Buruk'un yanına giden Portekizli çalıştırıcı Buruk'un burnunu sıktı ve Okan Buruk bu müdahale sonrası yere düştü.

Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü... Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Maçın ardından Galatasaray'dan yapılan paylaşımda 'Saldırmayacak, hazmedeksiniz!' ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

Canlı Skor

Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Osimhen'in golleriyle devirdi!Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Osimhen'in golleriyle devirdi!
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Ziraat Türkiye Kupası fenerbahçe galatasaray
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