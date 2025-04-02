2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin sonrası maç biter bitmez Galatasaray'dan paylaşım! 'Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

MOURINHO'NUN GALİBİYETİ YOK

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, Rams Park'ta oynanan maçta 0-0 berabere kaldı, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında ise Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.

Kupadan elenen Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 mağlubiyet almış oldu.

MAÇ SONU SKANDAL

Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho skandal bir olaya imza attı. Okan Buruk'un yanına giden Portekizli çalıştırıcı Buruk'un burnunu sıktı ve Okan Buruk bu müdahale sonrası yere düştü.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Maçın ardından Galatasaray'dan yapılan paylaşımda 'Saldırmayacak, hazmedeksiniz!' ifadeleri kullanıldı.

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