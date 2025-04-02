SPOR

71
65
51
47
44
39
38
38
38
36
36
34
33
31
30
30
30
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2025 23:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk, bu müdahalenin ardından yerde kaldı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından hakemlerin yanına doğru giden Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kendisine yaptığı hamle sonrası yerde kaldı. Mourinho'nun burnunu sıkmasının ardından denge kaybı yaşayan Okan Buruk, şoke olmuş biçimde yere düştü.

Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken maç sonunda ortalık karıştı. Jose Mourinho, Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunarak yılın skandalına imza attı.

OKAN BURUK KENDİNİ YERDE BULDU

Gnji-2dWcAA3DAp

Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un yanına giderek burnuna fiziksel saldırıda bulundu. Bu müdahalenin ardından dengesi bozulan Okan Buruk yere düştü. Okan Buruk'un yere düşmesinin ardından ortalık karıştı.

GERGİNLİĞİN SİNYALLERİ VERİLMİŞTİ

Screenshot_10

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 90. dakikasında kavga çıkarken, 3 futbolcu ve bir yardımcı antrenör kırmızı kart görmüştü.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Screenshot_7

Galatasaray, Jose Mourinho'nun hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, "SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ!" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Screenshot_11

Kırmızı kart gören Jose Mourinho, Kadıköy'deki 2 Galatasaray derbisi sonrası basın toplantılarına katılamamış olacak.

İSPANYOLLAR SON DAKİKA OLARAK GİRDİ

Screenshot_8

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi MARCA, Jose Mourinho'nun bu hamlesinin ardından son dakika haberini paylaştı. Marca, "Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnundan tutuyor." şeklinde bir gönderi yayımladı.

FRANSIZLAR DA SESSİZ KALMADI

Screenshot_9

Fransız gazetesi RMCsport da, Mourinho'nun bu hamlesini sosyal medya hesabından paylaştı.

MUNDO DEPORTIVO: "MOURINHO İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Screenshot_14

İspanyolların bir diğer gazetesi "Mourinho için Türkiye'de yeni utanç verici bölüm" şeklinde paylaşımda bulundu.

Canlı Skor

Okan Buruk'tan Mourinho ile yaşadıkları hakkında net açıklama! "Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu..."Okan Buruk'tan Mourinho ile yaşadıkları hakkında net açıklama! "Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu..."
Icardi'den konuşulacak paylaşım: 'Boks da...'Icardi'den konuşulacak paylaşım: 'Boks da...'
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Derbide çok ilginç an! Top toplayıcı çocuktan Günay Güvenç'e tepki

Derbide çok ilginç an! Top toplayıcı çocuktan Günay Güvenç'e tepki

Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Rol arkadaşı kovuldu, Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı! Yaptığı hareket tepki çekti

Rol arkadaşı kovuldu, Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı! Yaptığı hareket tepki çekti

Kadıköy'de ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi...

Kadıköy'de ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi...

Galatasaray'ın Osimhen ile attığı golde büyük hata! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor...

Galatasaray'ın Osimhen ile attığı golde büyük hata! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.