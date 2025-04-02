Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken maç sonunda ortalık karıştı. Jose Mourinho, Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunarak yılın skandalına imza attı.

OKAN BURUK KENDİNİ YERDE BULDU

Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un yanına giderek burnuna fiziksel saldırıda bulundu. Bu müdahalenin ardından dengesi bozulan Okan Buruk yere düştü. Okan Buruk'un yere düşmesinin ardından ortalık karıştı.

GERGİNLİĞİN SİNYALLERİ VERİLMİŞTİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 90. dakikasında kavga çıkarken, 3 futbolcu ve bir yardımcı antrenör kırmızı kart görmüştü.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray, Jose Mourinho'nun hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, "SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ!" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kırmızı kart gören Jose Mourinho, Kadıköy'deki 2 Galatasaray derbisi sonrası basın toplantılarına katılamamış olacak.

İSPANYOLLAR SON DAKİKA OLARAK GİRDİ

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi MARCA, Jose Mourinho'nun bu hamlesinin ardından son dakika haberini paylaştı. Marca, "Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnundan tutuyor." şeklinde bir gönderi yayımladı.

FRANSIZLAR DA SESSİZ KALMADI

Fransız gazetesi RMCsport da, Mourinho'nun bu hamlesini sosyal medya hesabından paylaştı.

MUNDO DEPORTIVO: "MOURINHO İÇİN UTANÇ VERİCİ"

İspanyolların bir diğer gazetesi "Mourinho için Türkiye'de yeni utanç verici bölüm" şeklinde paylaşımda bulundu.