Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken maç sonunda ortalık karıştı. Jose Mourinho, Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunarak yılın skandalına imza attı.
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un yanına giderek burnuna fiziksel saldırıda bulundu. Bu müdahalenin ardından dengesi bozulan Okan Buruk yere düştü. Okan Buruk'un yere düşmesinin ardından ortalık karıştı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 90. dakikasında kavga çıkarken, 3 futbolcu ve bir yardımcı antrenör kırmızı kart görmüştü.
Galatasaray, Jose Mourinho'nun hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, "SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ!" ifadelerini kullandı.
Kırmızı kart gören Jose Mourinho, Kadıköy'deki 2 Galatasaray derbisi sonrası basın toplantılarına katılamamış olacak.
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi MARCA, Jose Mourinho'nun bu hamlesinin ardından son dakika haberini paylaştı. Marca, "Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnundan tutuyor." şeklinde bir gönderi yayımladı.
Fransız gazetesi RMCsport da, Mourinho'nun bu hamlesini sosyal medya hesabından paylaştı.
İspanyolların bir diğer gazetesi "Mourinho için Türkiye'de yeni utanç verici bölüm" şeklinde paylaşımda bulundu.
💥 Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale! #FBvGS pic.twitter.com/6bqDZRj2CM— A Spor (@aspor) April 2, 2025
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