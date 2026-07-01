2,3 milyon dolarlık köprü projesinde büyük hata! 7 mühendis görevden alındı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaklaşık 10 yılda tamamlanan ve 200 milyon rupiye (yaklaşık 2,3 milyon dolar, Türk lirasıyla yaklaşık 107 milyon 347 bin TL) mal olan demiryolu üst geçidi, alışılmadık tasarımı nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Köprüde yer alan yaklaşık 90 derecelik keskin dönüşün görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine eyalet yönetimi soruşturma başlattı.

90 DERECELİK VİRAJ TEPKİ ÇEKTİ

Eyaletin başkenti Bhopal'da inşa edilen 648 metre uzunluğundaki demiryolu üst geçidi, Mahamai Ka Bagh, Pushpa Nagar ve istasyon bölgesiyle Yeni Bhopal arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi. Ancak köprü üzerindeki neredeyse 90 derecelik viraj, sürüş güvenliği konusunda ciddi endişelere neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, tasarımın nasıl onay aldığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

7 MÜHENDİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tepkilerin ardından Madhya Pradesh Başbakanı Mohan Yadav'ın talimatıyla başlatılan inceleme sonucunda, projede görev alan iki başmühendisin de aralarında bulunduğu 7 mühendis görevden uzaklaştırıldı.

Ayrıca emekli bir üst düzey mühendis hakkında da disiplin soruşturması başlatıldığı açıklandı.

FİRMALAR KARA LİSTEYE ALINDI

Eyalet yönetimi, köprünün hatalı tasarımından sorumlu tutulan tasarım danışmanlığı şirketi ile mimarlık firmasını kara listeye aldığını duyurdu. Böylece söz konusu firmaların kamu projelerinde görev almasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU" SAVUNMASI

Projede görev alan başmühendislerden VD Verma ise daha önce yaptığı açıklamada, köprünün bulunduğu bölgede yeterli alan bulunmaması ve yakınındaki metro istasyonu nedeniyle bu keskin dönüşü yapmak zorunda kaldıklarını savundu.

Yetkililer ise sorunun çözümü için çevrede ek kamulaştırma yapılmasını ve köprünün daha güvenli bir virajla yeniden düzenlenmesini değerlendiriyor.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 300 bin kişinin demiryolu geçitlerinde yaşanan bekleme süresini azaltması hedeflenen köprü, henüz hizmete girmeden tasarım hatasıyla gündeme geldi. Projenin geleceğiyle ilgili nihai kararın, devam eden teknik incelemelerin ardından verilmesi bekleniyor.