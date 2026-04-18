Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

2.300 yıllık gizem: 13 yaşındaki çocuk tesadüfen yerde hazine buldu!

Almanya’nın başkenti Berlin’de 13 yaşındaki bir çocuk, tarihe ışık tutabilecek sıra dışı bir keşfe imza attı. Spandau semtinde yürüyüş yaparken bulduğu küçük bronz sikkenin, yaklaşık 2.300 yıl öncesine ve antik Truva kentine ait olduğu ortaya çıktı.

Sedef Karatay Bingül

Berlin’in batısındaki Spandau bölgesinde dolaşan genç, yerde bulduğu küçük metal parçanın dikkat çekici olduğunu fark etti.

Merakına yenik düşmeyerek öğretmeniyle birlikte sikkeyi inceletmek üzere Berlin’deki arkeoloji laboratuvarına götürdü.

Berlin Miras Kurumu’ndan arkeolog Jens Henker, olayın kariyerinde eşine az rastlanır bir durum olduğunu belirterek, "Bu genç, elindeki nesnenin önemli olabileceğini anlayıp araştırmak istemiş" dedi.

2.300 YILLIK TRUVA SİKKESİ

Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda sikkenin, günümüzde Türkiye sınırları içinde yer alan Antik Truva Kenti kökenli olduğu kesinleşti.

Sikkenin, MÖ 281-261 yılları arasına tarihlenen Helenistik döneme ait olduğu açıklandı. Üzerinde antik Yunan mitolojisinin savaşçı tanrıçası Athena tasvir ediliyor. Bir yüzünde miğferli Athena, diğer yüzünde ise mızrak ve başlıkla betimlenmiş hali yer alıyor.

Yaklaşık 7 gram ağırlığında ve 12 milimetre çapındaki sikke, şu anda Berlin’deki PETRI Müzesi’nde sergileniyor.

ALMANYA’DA BİR İLK

Uzmanlara göre bu buluntu, Berlin’de antik Yunan dönemine ait ilk keşif olma özelliği taşıyor. Almanya genelinde bu döneme ait eserler son derece nadir bulunuyor.

Araştırmacılar, Roma İmparatorluğu ile kuzey Avrupa arasındaki ticaret ağlarının iyi bilindiğini, ancak antik Yunan dünyası ile Germen kabileleri arasındaki ilişkilerin hala büyük ölçüde bilinmezliğini koruduğunu vurguladı.

BİR MEZAR HEDİYESİ OLABİLİR Mİ?

Sikkenin bulunduğu alanın geçmişte bir mezarlık olarak kullanıldığı düşünülüyor. Bölgede daha önce seramik parçaları, Slav dönemine ait bıçaklar ve yanmış insan kemikleri gibi buluntular ortaya çıkarılmıştı.

Henker’e göre metal objeler genellikle eritilip yeniden kullanıldığı için bu tür buluntular nadir görülüyor. Bu nedenle sikkenin, bir mezar hediyesi olarak bırakılmış olabileceği ihtimali öne çıkıyor.

ANTİK YUNANLILAR KUZEYE GİTMİŞ MİYDİ?

Tarihte kuzeye seyahat ettiği bilinen az sayıdaki Yunanlıdan biri olan Pytheas, MÖ 4. yüzyılda Marsilya’dan yola çıkarak Britanya Adaları’na ve hatta Arktik Okyanusu’na kadar ulaşmıştı.

Uzmanlar, bu tür yolculukların kehribar ticaretiyle bağlantılı olabileceğini, ancak kültürel ve askeri hareketlilik gibi başka etkenlerin de rol oynamış olabileceğini düşünüyor.

GİZEMİNİ KORUYAN BİR YOLCULUK

Bu küçük bronz sikkenin Berlin’e nasıl ulaştığı ise hala kesin olarak bilinmiyor. Bir ticaret ürünü müydü, yoksa uzak diyarlardan dönen birinin hatırası mıydı?

Arkeologlara göre, bu sorunun yanıtı belki de hiçbir zaman tam olarak öğrenilemeyecek. Ancak tek bir sikke bile, antik dünyalar arasındaki olası bağlantılara dair yeni sorular sormaya yetiyor.

Kaynak foto: Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte- PETRI Berlin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrı şikayetiyle doktora gitti: Boğazından çıkana doktor da inanamadı! Tam 12 santimetreAğrı şikayetiyle doktora gitti: Boğazından çıkana doktor da inanamadı! Tam 12 santimetre
Otel tuvalet kağıtları neden üçgen katlanır? İşte nedeniOtel tuvalet kağıtları neden üçgen katlanır? İşte nedeni

Anahtar Kelimeler:
Berlin Truva antik eser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.