2.5 ay sonra tespit edildi! Milyonluk para cezası yedi!

Bartın'ın İnkumu sahilinde 2,5 ay önce meydana gelen deniz kirliliğine sebep olan gemi, numune sonuçlarının ardından tespit edildi. Gemiye 10 milyon 918 bin 908 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

Bartın İnkumu denizinde kirliliği fark eden vatandaşların 20 Haziran 2025 tarihinde saat 12.50'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından alarma geçilmiş, Bartın Valiliği koordinesinde Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Amasra Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve ilgili birimler bölgeye yönlendirilmişti. Ekiplerin uyarısı ile bölgede yüzenler denizden çıkarılırken, denizi kirleten maddenin türü ve kirleticinin tespiti için çalışma başlatılmıştı.

Olay sırasında ise ekipler bölgede bulunan toplam 7 gemiyi kontrol ederken, bazı gemilerden ve denizden numuneler alınmıştı. Günlerce denize girmenin yasaklandığı bölgede yürütülen çalışmalarda ise denizi kirleten maddenin akaryakıt olduğu belirlenirken, kirliliğe neden olan gemi ise 2 Eylül 2025 tarihinde çıkan numune sonuçlarının karşılaştırılması ile bulundu.

10 MİLYON 918 BİN 908 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Bartın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 7 adet ticari geminin deniz kirliliğine sebep olma şüphesi ile kontrol edildiği ve gemilerin sintinelerinden söz konusu kirli alandan ve temiz denizden numuneler alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Alınan numuneler, incelenmesi/analiz edilmesi için 23 Haziran 2025 tarihinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderilmiş, analiz sonuç raporuna göre deniz kirliliğine sebep olduğu tespit edilen VOLGA-DON 5021 isimli '8955873' İMO numaralı 'PALAU' bayraklı ticari geminin şirketine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20/I/3 maddesi kapsamında Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından 2 Eylül 2025 tarihinde 10 milyon 918 bin 908 TL idari para cezası uygulanmıştır"

