Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

'İnsan Barbie' olarak biliniyordu: Fenomenin ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı

31 yaşındaki fenomen Barbara Jankavski’nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. İlk raporlarda “kalp krizi” denilen ölümün ardından ailesi darp izlerine dikkat çekerek cinayet şüphesiyle yeni bir inceleme istedi. Dosya özel jüri mahkemesine devredilirken, genç kadının mezarının açılıp yeniden otopsi yapılması da gündemde.

'İnsan Barbie' olarak biliniyordu: Fenomenin ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı
Çiğdem Sevinç

Brezilya’da sosyal medyada “İnsan Barbie” olarak tanınan 31 yaşındaki influencer Barbara Jankavski’nin gizemli ölümü, ailesinin yoğun çabası sonrası cinayet şüphesiyle yeniden soruşturulacak.

Barbara’nın, geçtiğimiz 2 Kasım’da São Paulo’da bir avukatın evinde ölü bulunmasının ardından polis ilk incelemede ölümün kokain kullanımına bağlı kalp krizi olduğunu bildirmişti. Ancak ailesinin “şüpheli ölüm” iddiası büyük yankı uyandırdı ve dosya, kasten insan öldürme gibi ağır suçlara bakan özel jüri mahkemesine devredilmeye hazırlanıyor.

İnsan Barbie olarak biliniyordu: Fenomenin ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı 1

AİLE: "VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI"

Ailenin avukatları, Barbara’nın boynunda, bacaklarında ve gözünde darp izleri bulunduğunu, ancak bunların “düştü” denilerek açıklanmaya çalışıldığını belirtiyor. Ayrıca, olay yerinde bulunan üç kişinin adli tıp tarafından detaylı şekilde incelenmediği ve influencer’ın tırnak altındaki DNA örneklerinin alınmadığı iddia edildi.

Aile, gerekli görülmesi halinde Barbara’nın mezarının açılarak yeniden otopsi yapılmasını talep edecek.

İnsan Barbie olarak biliniyordu: Fenomenin ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı 2

EVDE ÜÇ KİŞİ VARDI

Olayın yaşandığı evin sahibi 51 yaşındaki avukat Renato de Vitto, Barbara’yı o gün “seks işçiliği için” eve çağırdığını, birlikte uyuşturucu kullandıklarını ve genç kadının TV izlerken sadece iç çamaşırıyla uyuyakaldığını söyledi. De Vitto, Barbara’nın nefes almadığını fark edince yaklaşık dokuz dakika boyunca onu uyandırmaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını iddia etti.

Evde bulunan iki kişi daha polis tarafından ifade verdi. Kadın tanık, Barbara’nın sabaha karşı ev içinde düşerek yaralandığını öne sürdü.

İnsan Barbie olarak biliniyordu: Fenomenin ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı 3

TELEFONLAR VE DİJİTAL DELİLLER İNCELENMEDİ

Yerel basına göre, Barbara’nın ve evdeki üç kişinin cep telefonları da hiç incelenmedi. Aile, soruşturmadaki bu eksikliklerin giderilmesini istiyor.

İnsan Barbie olarak biliniyordu: Fenomenin ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı 4

27 ESTETİK OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Barbara Jankavski, sosyal medyada “Boneca Desumana” (İnsansı Olmayan Bebek) takma adıyla tanınıyordu. Barbie bebek görünümüne kavuşmak için 27 estetik operasyon geçirmiş, yaklaşık 42 bin sterlin harcamıştı. TV programlarında yer almış, reklam kampanyalarında boy göstermişti.

Instagram’da 57 bin takipçisi bulunan Barbara, operasyonlar sonrası morluklu ve kanlanmış gözleriyle paylaştığı videolarla zaman zaman dikkat çekmişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Güzellik kompleksi' yüzünden çocukları öldürdü'Güzellik kompleksi' yüzünden çocukları öldürdü
Sapık kreş çalışanından olay itiraf! Evinden görüntüler çıktıSapık kreş çalışanından olay itiraf! Evinden görüntüler çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
beyin ölümü fenomen barbie
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.