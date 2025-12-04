'İnsan Barbie' olarak biliniyordu: Fenomenin ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı

Brezilya’da sosyal medyada “İnsan Barbie” olarak tanınan 31 yaşındaki influencer Barbara Jankavski’nin gizemli ölümü, ailesinin yoğun çabası sonrası cinayet şüphesiyle yeniden soruşturulacak.

Barbara’nın, geçtiğimiz 2 Kasım’da São Paulo’da bir avukatın evinde ölü bulunmasının ardından polis ilk incelemede ölümün kokain kullanımına bağlı kalp krizi olduğunu bildirmişti. Ancak ailesinin “şüpheli ölüm” iddiası büyük yankı uyandırdı ve dosya, kasten insan öldürme gibi ağır suçlara bakan özel jüri mahkemesine devredilmeye hazırlanıyor.

AİLE: "VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI"

Ailenin avukatları, Barbara’nın boynunda, bacaklarında ve gözünde darp izleri bulunduğunu, ancak bunların “düştü” denilerek açıklanmaya çalışıldığını belirtiyor. Ayrıca, olay yerinde bulunan üç kişinin adli tıp tarafından detaylı şekilde incelenmediği ve influencer’ın tırnak altındaki DNA örneklerinin alınmadığı iddia edildi.

Aile, gerekli görülmesi halinde Barbara’nın mezarının açılarak yeniden otopsi yapılmasını talep edecek.

EVDE ÜÇ KİŞİ VARDI

Olayın yaşandığı evin sahibi 51 yaşındaki avukat Renato de Vitto, Barbara’yı o gün “seks işçiliği için” eve çağırdığını, birlikte uyuşturucu kullandıklarını ve genç kadının TV izlerken sadece iç çamaşırıyla uyuyakaldığını söyledi. De Vitto, Barbara’nın nefes almadığını fark edince yaklaşık dokuz dakika boyunca onu uyandırmaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını iddia etti.

Evde bulunan iki kişi daha polis tarafından ifade verdi. Kadın tanık, Barbara’nın sabaha karşı ev içinde düşerek yaralandığını öne sürdü.

TELEFONLAR VE DİJİTAL DELİLLER İNCELENMEDİ

Yerel basına göre, Barbara’nın ve evdeki üç kişinin cep telefonları da hiç incelenmedi. Aile, soruşturmadaki bu eksikliklerin giderilmesini istiyor.

27 ESTETİK OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Barbara Jankavski, sosyal medyada “Boneca Desumana” (İnsansı Olmayan Bebek) takma adıyla tanınıyordu. Barbie bebek görünümüne kavuşmak için 27 estetik operasyon geçirmiş, yaklaşık 42 bin sterlin harcamıştı. TV programlarında yer almış, reklam kampanyalarında boy göstermişti.

Instagram’da 57 bin takipçisi bulunan Barbara, operasyonlar sonrası morluklu ve kanlanmış gözleriyle paylaştığı videolarla zaman zaman dikkat çekmişti.