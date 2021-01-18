2.5 yıl para biriktirip aldığı bilgisayarı iade etmek zorunda kalan gencin vedası sosyal medyayı salladı!

Bir alışveriş sitesinde yorum yapan bu sevimli gencin 2.5 yıl para biriktirerek kavuştuğu bilgisayarıyla vedasını paylaşıyoruz. Parasını biriktirmiş bilgisayarını almış ancak çok kısa bir süre sonra annesinin işten çıkarılmasıyla bilgisayarını iade etmek zorunda kalan gencin sözleri içinizi ısıtacak.

Masumiyetin bir yerlerde hala saklı olduğunu gösteren bu yorum sosyal medya kullanıcılarını da harekete geçirdi. Yorumun samimiyeti karşısında bilgisayar markası da kayıtsız kalamadı ve ortaya insanlığın bitmediğini gösteren bir diyalog çıktı.

Gencin yazdıklarının Twitter’da gündem olmasından sonra sosyal medya kullanıcıları adeta seferber oldu. Bir kullanıcı LinkedIn üzerinden şirketin CEO’su İlhan Yılmaz’a ulaşarak durumdan bahsetti. Mesaja cevap veren Yılmaz, ilgili arkadaşlara bilgilendirme yaptığını duyurdu. Viral olan o yorum bilgisayar markasının paylaşımıyla mutlu sona kavuştu.



