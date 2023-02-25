2. ara tatili ne zaman 2023, iptal edilecek mi? Veli ve öğrenciler dikkat! Nisan ara tatil ilkokul, ortaokul ve lise için....

Nisan ara tatili ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu. Bilindiği üzere, yarıyıl tatili, Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş depremi sebebiyle tüm illerde uzatılmıştı. Yarıyıl tatilinin uzaması ve 20 Şubat'ta eğitime başlanmasının ardından 2. ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Nisan ara tatili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2. dönemde ara tatili ile ilgili açıklamada bulundu.
Okullarda 2. ara tatil MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre; 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan nisan tatilinin ertelenmesine ilişkin açıklamada bulunulmadı.
Birinci dönem: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023
Birinci ara tatil: 14/18 Kasım 2022
Yarı yıl tatili: 23 Ocak- 3 Şubat 2023 (Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle uzatıldı)
İkinci ara tatil: 17/20 Nisan 2023
Yaz tatili: 16 Haziran 2023