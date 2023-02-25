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2. ara tatili ne zaman 2023, iptal edilecek mi? Veli ve öğrenciler dikkat! Nisan ara tatil ilkokul, ortaokul ve lise için....

25.02.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ara tatili ile ilgili detaylar veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Türkiye'yi derinden sarsan deprem nedeniyle 2. dönem geç başlamıştı. MEB 2022-2023 takvimi ve "2. dönemde ara tatil ne zaman başlayacak?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, okullarda nisan ara tatili olacak mı? işte konuya ilişkin detaylar...

2. ara tatili ne zaman 2023, iptal edilecek mi? Veli ve öğrenciler dikkat! Nisan ara tatil ilkokul, ortaokul ve lise için....

Nisan ara tatili ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu. Bilindiği üzere, yarıyıl tatili, Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş depremi sebebiyle tüm illerde uzatılmıştı. Yarıyıl tatilinin uzaması ve 20 Şubat'ta eğitime başlanmasının ardından 2. ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Nisan ara tatili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2. dönemde ara tatili ile ilgili açıklamada bulundu.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2023?

Okullarda 2. ara tatil MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre; 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

NİSAN TATİLİ ERTELENDİ Mİ, İPTAL OLACAK MI?

  1. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan nisan tatilinin ertelenmesine ilişkin açıklamada bulunulmadı.

2022- 2023 MEB TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

Birinci ara tatil: 14/18 Kasım 2022

Yarı yıl tatili: 23 Ocak- 3 Şubat 2023 (Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle uzatıldı)

İkinci ara tatil: 17/20 Nisan 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

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