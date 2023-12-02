2 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 2 Aralık Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 2 Aralık Cumartesi gününün reyting sonuçları...

2 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Aralık Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (25 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

25 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

10 ADIM FARAH FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

7 KARDESLERIM ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 ADIM FARAH FOX

10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

6 KARDESLERIM ATV

7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 ADIM FARAH FOX







