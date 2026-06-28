Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

2 bin 500 yıllık kadim şifa: Bu yöntem ağrıları azaltıyormuş!

Doğu Türkistan kökenli kadim şifa geleneği olarak bilinen Uygur tebabeti ve 'sınır uç masajı' uygulamaları, Türkiye’de vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu ifade edilen bu geleneksel yöntem; beslenme, bitkisel uygulamalar, ruhsal denge ve el ile yapılan terapötik teknikleri kapsıyor.

2 bin 500 yıllık kadim şifa: Bu yöntem ağrıları azaltıyormuş!

Resmi kaynaklara göre, 2 bin 500 yıllık, gayriresmi kaynaklara göre ise 4 ila 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu ifade edilen Uygur tebabetinin beslenme, bitkisel uygulamalar, ruhsal denge ve el uygulamalarını kapsadığı kaydedildi.

Abdülkadir Kasgari, sınır uç masajının el ve ayaklardaki yansıma noktalarına baskı uygulanararak sempatik ve parasempatik sistemleri harekete geçirdiğini bununla birlkte bölgede metabolizmayı dengeleyerek rahatlama oluşturduğunu ifade etti.

Doğu Türkistan’da Uygur tebabeti ustalarından eğitim alan Abdülkadir Kasgari; camilerde, sosyal ortamlarda ve yolculuk sırasında vatandaşların kendisine yoğun ilgi gösterdiğini, kısa süreli uygulamalar sonrasında bazı kişilerin rahatlama hissettiklerini dile getirdi. Kasgari, bu geleneğin kadim bir kültürel miras olduğunu belirtti.

2 bin 500 yıllık kadim şifa: Bu yöntem ağrıları azaltıyormuş! 1

"BEŞ DAKİKALIK UYGULAMA İLE 20 YILLIK AĞRILARIM HAFİFLEDİ"

Yaklaşık 20 yıldır süren rahatsızlıkları nedeniyle uygulamaya geldiğini belirten Ali Kayacı, kısa sürede rahatlama hissettiğini söyleyerek, "Sırtımda, boyun fıtığı ve kireçlenme vardı. Yaklaşık 20 senedir bu rahatsızlıklar devam ediyordu. Kas kasılmaları oluyordu. Ultrasondan başıma bakıldı, boyun fıtığı ve kireçlenme olduğu söylendi. Beş dakikalık bir uygulama yapıldı. Şu anda gayet rahatım. Boynumu çeviremiyordum, şimdi çok daha rahatım" dedi.

"ÇOK ANİ BİR ETKİ OLDU, ŞAŞIRDIM"

Çevresinden duyduğu bilgiler üzerine uygulamayı denemeye gelen Kutluay Kaya ise, "Sırtımda ve kalçamda uzun zamandır ağrı vardı. Bir değişim hissettim. Çok ani bir etki oldu. Ferahlama hissettim, şaşırdım açıkçası" diye konuştu.

2 bin 500 yıllık kadim şifa: Bu yöntem ağrıları azaltıyormuş! 2

"DİZİMDEKİ AĞRI GEÇTİ, CİDDİ BİR RAHATLAMA VAR"

Uygulama sonrası yaşadığı rahatlamayı anlatan bir diğer vatandaş Musa Alkan da diz ve ayak bölgelerinde ağrılarının azaldığını belirterek, "Dizimde bir ağrı vardı, hafifledi, rahatladım. Başparmaklarımda ağrı vardı, o da geçti. Bacağımda kasılma vardı, o da rahatladı. Şu an ciddi bir rahatlama hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"NAMAZ SONRASINDA BÜYÜKLERİMİZ SIRAYA GİRİYOR"

Uygur tıbbı, sınır uç masajı ve tebabeti uygulayıcısı Abdülkadir Kasgari, Doğu Türkistan’da aldığı eğitimlerin ardından bu geleneği sürdürdüğünü söyledi. Kasgari, yöntem hakkında bilgi vererek, "Bizi tanıyan kişiler genellikle yaşadıkları rahatsızlıkları söylüyor. Özellikle camilerde namaz sonrasında çok sayıda vatandaş yanımıza geliyor. Bazen ayakta durmakta zorlanan, diz çökmekte güçlük çeken büyüklerimiz oluyor. Kısa süreli uygulamaların ardından birçok kişinin daha rahat hareket ettiğini, daha rahat oturup kalkabildiğini ifade ettiklerine şahit oluyoruz" dedi.

2 bin 500 yıllık kadim şifa: Bu yöntem ağrıları azaltıyormuş! 3

"BU ASLINDA TÜRKLERİN KADİM TIBBIDIR"

Uygulamanın sadece fiziksel rahatlama değil, aynı zamanda günlük yaşam kalitesine de katkı sunduğunu ifade eden Kasgari, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir iki dakikalık uygulamaların bile insanların kendini daha iyi hissetmesine vesile olduğunu görüyoruz. Bu durum bizleri de manevi olarak mutlu ediyor. İnsanların duasını almak bizim için en büyük kazançtır. Uygur Türkleri tarih boyunca çeşitli zorluklar yaşamıştır. Bu süreçte birçok geleneksel bilgi ve kültürel mirasın korunması zorlaşmıştır. Uygur tebabeti de bu kadim mirasın önemli bir parçasıdır. Bu ilmin sadece bir bölgeye ait değil, Türk dünyasının ortak mirası olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu aslında Türklerin kadim tıbbıdır. Araştırılması, tanıtılması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vücudu saniyeler içinde ele geçiriyor: Kanınız bile değişiyor!Vücudu saniyeler içinde ele geçiriyor: Kanınız bile değişiyor!
Ahşap arabayla hız yaptı! Sonu beklediği gibi olmadıAhşap arabayla hız yaptı! Sonu beklediği gibi olmadı

Anahtar Kelimeler:
Tıp Doğu Türkistan gelenek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Orta Doğu yine karıştı! İran'dan misilleme saldırısı geldi

Orta Doğu yine karıştı! İran'dan misilleme saldırısı geldi

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Fatih Altaylı Seda Bakan'a açık açık Hadise'yi sordu! "Kavga edeceğinizi..."

Fatih Altaylı Seda Bakan'a açık açık Hadise'yi sordu! "Kavga edeceğinizi..."

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Denemeydi 'Burada niye olmuyor' diye başladı: 350 ton bekleniyor

Denemeydi 'Burada niye olmuyor' diye başladı: 350 ton bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.