2 buçuk aylık hamile Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa ederek, magazin gündemine oturan ünlü şarkıcı Ece Ronay, 2 aylık hamile olduğunu duyurduktan sonra nişanlısı Mehmet Bilir ile dünyaevine girmişti. Ronay, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı cinsiyet paylaşımıyla adından söz ettirdi.

''DELİKANLI KADININ, DELİKANLI KIZI OLURDU''

Ece Ronay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Doktor bugün yeğeniniz erkek gördü ama kesin değilmiş. Bir dahaki ay kesinleşirmiş. Hani delikanlı kadının, delikanlı kızı olurdu'' ifadelerini kullandı.

''MEHMET'İ BOŞAYACAĞIM''

Ronay, bir sonraki paylaşımında ''Kız evlat veremediği için töreler gereği Mehmet'i boşayacağım'' dedi.

Tiktok videolarıyla tanınan ve sonrasında şarkıcılık yapmaya karar veren Ece ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa ederek, ''Bu iğrençliğin peşini bırakmayacağım'' demişti.

Mesajları asistanının gönderdiğini belirten Mehmet Ali Erbil ise ''Z kuşağının tuzağına düştüm'' diyerek, iddiaları yalanlamıştı. Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil arasındaki dava hala sürüyor.



