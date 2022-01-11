MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2 buçuk aylık hamile Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! ''Mehmet'i boşayacağım!''

2 buçuk aylık hamile Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! ''Mehmet'i boşayacağım!''

11.01.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 aylık hamile olduğunu duyuran Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu. Çocuğunun erkek olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu durumdan hoşnut olmadığını belirten Ece Ronay, ''Mehmet'i boşayacağım'' cümlesiyle dikkat çekti.

2 buçuk aylık hamile Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa ederek, magazin gündemine oturan ünlü şarkıcı Ece Ronay, 2 aylık hamile olduğunu duyurduktan sonra nişanlısı Mehmet Bilir ile dünyaevine girmişti. Ronay, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı cinsiyet paylaşımıyla adından söz ettirdi.

''DELİKANLI KADININ, DELİKANLI KIZI OLURDU''

Ece Ronay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Doktor bugün yeğeniniz erkek gördü ama kesin değilmiş. Bir dahaki ay kesinleşirmiş. Hani delikanlı kadının, delikanlı kızı olurdu'' ifadelerini kullandı.

2 buçuk aylık hamile Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! ''Mehmet'i boşayacağım!''

''MEHMET'İ BOŞAYACAĞIM''

Ronay, bir sonraki paylaşımında ''Kız evlat veremediği için töreler gereği Mehmet'i boşayacağım'' dedi.

2 aylık hamile Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Tiktok videolarıyla tanınan ve sonrasında şarkıcılık yapmaya karar veren Ece ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa ederek, ''Bu iğrençliğin peşini bırakmayacağım'' demişti.

2 aylık hamile Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Mesajları asistanının gönderdiğini belirten Mehmet Ali Erbil ise ''Z kuşağının tuzağına düştüm'' diyerek, iddiaları yalanlamıştı. Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil arasındaki dava hala sürüyor.

2 aylık hamile Ece Ronay'dan ilginç paylaşım! ''Mehmet'i boşayacağım!''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzgun, geyik, aslan ve ayna maskesi ifşa mı oldu? İşte tahminlerKuzgun, geyik, aslan ve ayna maskesi ifşa mı oldu? İşte tahminler
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Güzel voleybolcunun evini bastı! Görünce çıldırdıGüzel voleybolcunun evini bastı! Görünce çıldırdı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Son dakika: Galatasaray taraftarı hocasını çoktan seçti! Sosyal medyada yönetime büyük baskı var

Son dakika: Galatasaray taraftarı hocasını çoktan seçti! Sosyal medyada yönetime büyük baskı var

Eski nişanlı dehşeti! Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti

Eski nişanlı dehşeti! Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti

Sevilen yarışmacıdan duygusal veda! MasterChef't son finalist belli oldu

Sevilen yarışmacıdan duygusal veda! MasterChef't son finalist belli oldu

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

İstanbul’un yanı başında yeni turizm rotası: Saray

İstanbul’un yanı başında yeni turizm rotası: Saray

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

'Kocadan zengin olmak nasıl bir şey?' sorusuna yanıtı olay oldu

'Kocadan zengin olmak nasıl bir şey?' sorusuna yanıtı olay oldu

Gonca Vuslateri'nin dansı sosyal medyada gündem oldu! "Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni..."

Gonca Vuslateri'nin dansı sosyal medyada gündem oldu! "Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni..."

Sosyal medyayı salladı! Matematik sorusu gündemde

Sosyal medyayı salladı! Matematik sorusu gündemde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.