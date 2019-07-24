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2 Enfes Ayran Aşı Tarifi

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YEMEK TV HABERLERİ  | 24.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

Yaz sofralarınıza ferahlık katacak 2 enfes ayran aşı tarifimiz var.

Malzemeler:

Pembe Ayran Aşı

4 su bardağı süzme yoğurt
Çeyrek demet fesleğen
Çeyrek demet taze nane
Yarım su bardağı pancar turşusu suyu
1,5 su bardağı soğuk su
1,5 su bardağı haşlanmış buğday
1 su bardağı haşlanmış, kabukları çıkarılmış nohut
5 dilim pancar turşusu (küp doğranmış)

Klasik Ayran Aşı

4 su bardağı süzme yoğurt
Çeyrek demet fesleğen
Çeyrek demet taze nane
1,5 su bardağı soğuk su
1,5 su bardağı haşlanmış buğday
1 su bardağı haşlanmış, kabukları çıkarılmış nohut

Üzeri için;

Sızma zeytinyağı

Yapılışı:

Süzme yoğurdu, taze naneyi, taze fesleğeni ve tuzu derin bir kapta blender ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. (Blenderdan geçirmek istemiyorsanız taze nane ve fesleğen yapraklarını bıçakla incecik kıyabilirsiniz.)
Suyunu (pembe ayran aşı tarifindeki pancar turşusu suyunu) ekleyerek bir el çırpıcısı yardımıyla güzelce karıştırın.
Haşlanmış buğdayı, nohutu (pembe ayran aşındaki küp doğranmış pancar turşusunu) karışıma ekleyin.
Üzerlerine sızma zeytinyağı gezdirerek servis edin.
Not: Ayran aşınız koyu kıvamlı gelirse hafif soğuk su ile seyreltebilirsiniz.
Pembe ayran aşı çorbasında turşu suyu olduğu için ekstra tuz eklemedik. Tadına bakıp damak zevkinize göre tuz ekleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun

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