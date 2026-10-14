Bir kilosu için 8 kilo süt kullanılıyor! Yurt dışından bile talep yağıyor

Gaziantep'in zengin gastronomi kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Antep peyniri, GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde bu yılın tema ürünü olarak belirlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de festival kapsamında yaptığı açıklamada, keçi sütünden üretilen Antep peynirinin kalitesine dikkati çekerek, "İtalya'ya gittim. Kendi peynirlerine güveniyorlar. Ben, keçi sütünden yaptığım peynirin pazarlamasını daha istediğim noktaya getiremedim. Peynirim mozzarelladan vallahi daha kaliteli. Duygusal da yaklaşmıyorum" ifadelerini kullandı.

KENDİNE ÖZGÜ AROMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun da, Araban keçi peynirinin özellikleri ve üretim sürecine ilişkin bilgi verdi. Araban kırsalındaki doğal bitki örtüsüyle beslenen keçilerin sütünden elde edilen peynirin, Gaziantep'te toptan Antep peyniri satışı yapan komisyoncular tarafından tadı, lezzeti ve aroması nedeniyle diğer peynir çeşitlerinden daha yüksek fiyatlarla satışa sunulduğunu belirten Altun, ürünün yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Saf keçi sütünden yapılan peynirin kar beyazı rengiyle öne çıktığını belirten Altun, geleneksel üretimde sütle beslenen ve henüz ot yememiş oğlakların şirdeninden elde edilen doğal mayanın kullanıldığını, peynirin uzun süre muhafaza edilebilmesi için de kaya tuzuyla salamura edildiğini anlattı.

BİR KİLOGRAM PEYNİR İÇİN 7-8 KİLOGRAM SÜT KULLANILIYOR

Araban'da köy kadınları tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen keçi peynirinin yapımında süt, maya ve tuz kullanılıyor. Bir kilogram peynir elde etmek için 7-8 kilogram keçi sütü gerektiğini belirten Altun, üretimde kullanılan geleneksel yöntemlerin ürünün kendine özgü lezzetinin korunmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Bölgede kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Araban keçi peyniri, sıcak tırnaklı pide, domates, biber ve taze nanenin yanı sıra kavun ve karpuzla birlikte tüketiliyor. Yöresel lezzet, börek yapımında da tercih ediliyor.

Araban keçi peynirinin ilçeye bağlı kırsal mahallelerin çevresindeki dağlık bölgelerde doğal olarak yetişen bitkilerle beslenen keçilerin sütünden üretildiğini belirten Altun, geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirin özellikle yurt içindeki ve yurt dışındaki gurbetçi ailelerden yoğun talep gördüğünü kaydetti.