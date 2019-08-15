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2 euroya aldığı bilete 209 milyon euro vurdu! Ülke bu olayı konuşuyor!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 15.08.2019 04:43 | Son Güncelleme

İtalya'da popüler olan "SuperEnalotto" oyununda bir talihli, 2 euro vererek oynadığı bilete büyük ikramiye isabet etmesi sonucu 209 milyon euro (yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası) kazandı.

2 euroya aldığı bilete 209 milyon euro vurdu! Ülke bu olayı konuşuyor!

İtalyan basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında 2 euroya bilet alan talihli, bir gecede milyoner oldu.

Sahibini 209 milyonun sahibi yapan bilet, Lodi'deki bir büfeden satıldı.

Marino isimli büfenin sahibi Marisa Caserini, büyük ikramiyeyi kazanan bileti kendisinin sattığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Biletin bir kişi tarafından makineye oynatıldığını ifade eden Caserini, biletin 1 ile 90 arasında rastgele belirlenen 6 sayıdan oluştuğunu aktardı.

209 milyon euro ile ülke tarihinin en büyük ikramiyesini kazandıran şanslı numaralar ise "7, 32, 41, 59, 75 ve 76" oldu.

Söz konusu meblağın Avrupa'nın da en büyük ikramiyesi olduğu belirtildi.

Ülkedeki en büyük ikramiye ise 30 Ekim 2010'daki çekilişte verilmişti. O günkü şanslı rakamların yazılı olduğu bilet, sahibine 177,7 milyon euro kazandırmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
italya SuperEnalotto piyango

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