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2 katlı evi tekneye bağlayıp nehir boyunca çektiler!

San Pablo Körfezi'nde balık tutan bir grup, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Denizin üzerinde ilerleyen küçük bir teknenin arkasında, iki katlı bir evin sürüklendiği görüldü.

2 katlı evi tekneye bağlayıp nehir boyunca çektiler!
Çiğdem Berfin Sevinç

57 yaşındaki Zach Medinas, çarşamba sabahı ekibiyle balık tuttuğu sırada körfezin karşısından gelen sıra dışı görüntüyü fark etti. Ev, bir mavnaya sabitlenmiş ve küçük bir motorlu tekne tarafından çekiliyordu.

2 katlı evi tekneye bağlayıp nehir boyunca çektiler! 1

"BU DA NE?"

Concord'da yaşayan ve Gatecrasher Fishing Adventures adlı işletmenin sahibi olan Medinas, gördüğü manzarayı San Francisco Chronicle'a anlattı.

Medinas, "Gelirken gördüm ve herkes gibi benim de tepkim aynı oldu. Bu da ne?" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sarımsı renkteki iki katlı evin üst katında bir veranda bulunduğu görülürken, yapının mavnaya sabitlendiği ve tekne tarafından körfez boyunca çekildiği görüldü.

Evin Oakland'a doğru götürüldüğü belirtildi.

SAHİL GÜVENLİK TELSİZDEN UYARDI

Medinas ve ekibi, San Pablo Körfezi'nin kuzeydoğu bölümünde evin çekildiğine ilişkin ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin diğer deniz araçlarını telsiz üzerinden uyardığını duydu.

Ancak bölgedeki rüzgarlı hava ve güçlü akıntılar, deneyimli balıkçının da yolculuğun güvenliği konusunda endişelenmesine neden oldu.

Medinas, yaşananları "İnanılmaz derecede tehlikeli ve tamamen tuhaf görünüyordu" sözleriyle değerlendirdi.

Paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntü, cuma akşamına kadar Instagram'da yaklaşık 140 bin kez izlendi. Kullanıcıların bir kısmı ise böyle bir evin körfezde çekilmesinin yasal olup olmadığını sorguladı.

2 katlı evi tekneye bağlayıp nehir boyunca çektiler! 2

TAŞINMASI YASALDI

ABD Sahil Güvenliği, sıra dışı yolculuğun yasal olduğunu açıkladı.

Sahil Güvenlik Sektörü San Francisco'dan Teğmen John Thompson, Vallejo İstasyonu'ndan bir ekibin teknenin yanına gittiğini ve gerekli güvenlik ekipmanlarının bulunduğunu doğruladıklarını söyledi.

Thompson'a göre evin kendi motoru bulunmuyordu ve bir mavnaya sabitlenmişti.

Evi çeken kişinin ise ticari bir taşımacılık yapmadığı, yapıyı bir arkadaşına yardımcı olmak amacıyla taşıdığı belirtildi. Ticari bir taşıma söz konusu olsaydı tekneyi kullanan kişinin sahip olmadığı bir lisansa ihtiyaç duyulacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
ev almak nehir tekne
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