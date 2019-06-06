2 iş yerini kurşunladı! Söyledikleri herkesi çıldırttı

Olay, 24 Mayıs tarihinde Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Mahallesi’nde meydana geldi. 13 yıllık eşinden boşanan Murat G. (32), önce çocukluk arkadaşı Murat A.’yı silahla yaraladı. Murat A., hastaneye kaldırılırken şüpheli Murat G. ise olay yerinden kaçtı. Ekipler Murat G.’yi ararken Murat G. bu sefer de boşanmasının sebebi olarak gördüğü ağabeyinin Küçüksanayi Mahallesi’nde bulunan iş yerine geldi. Burada ağabeyi ve yengesi içerideyken iş yerine kurşun yağdıran Murat G. bir başka iş yerine daha kurşun sıktı. Polisler tarafından aranan şüpheli yaklaşık 2 hafta sonra yakalandı.
"CANIM SIKILDI"
Şüpheli emniyet çıkışında neden yaptınız sorusuna, “Canım sıkıldı” cevabını verdi.
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