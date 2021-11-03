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2 Kasım reyting sonuçları! Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?

03.11.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Kasım 2021 Salı akşamı Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Yalancı gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

2 Kasım reyting sonuçları! Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?

Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. 2 Kasım 2021 akşamı Kanal D'de Çember: Kalpsiz, ATV'de Greenland: Son Sığınak, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, Star TV'de Sana Söz, Show TV'de Yalancı, TRT 1'de Masumlar Apartmanı ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları ekrana geldi.

2 KASIM 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

2 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada Fox TV’de yayınlanan “Evlilik Hakkında Her Şey” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

Star TV’de ilk bölümüyle ekrana gelen “Sana Söz” dizisi Total’de 10., AB’de ise 16. sırada yer aldı.

2 Kasım reyting sonuçları! Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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