Çamaşır kurutma makinesine bu 5 parçayı sakın atmayın! Çamaşırları mahvediyor

Çamaşır yıkadıktan sonra kurutma makinesine yönelmek zamandan tasarruf sağlasa da makineye atılan her giysi aynı şekilde kurutulamıyor. Özellikle hassas kumaşlardan üretilen veya esnek yapıya sahip kıyafetler, yüksek sıcaklık nedeniyle ilk günkü görünümünü kaybedebilir.

1. YÜN KAZAKLAR ÇEKEBİLİR VE KÜÇÜLEBİLİR

Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yün kazaklar, kurutma makinesinde zarar görme riski yüksek giysilerin başında geliyor. Makinenin yüksek sıcaklığı ve mekanik hareketi, yün liflerinin birbirine kenetlenmesine neden olabilir. Bu durum, kazağın çekmesine ve bedeninin küçülmesine yol açabilir.

Özellikle sevilen bir kazağın yıkama sonrasında giyilemeyecek kadar küçülmesi, istenmeyen sonuçlardan biri. Bu nedenle yünlü ürünleri kurutmadan önce bakım etiketindeki talimatları kontrol etmek önem taşıyor.

PEKİ, YÜN KAZAKLAR NASIL KURUTULMALI?

Yıkama sonrasında fazla suyu çıkarmak için kazağı sıkıp burmak yerine nazikçe bastırmak gerekiyor. Ardından düz bir zemine sererek doğal şekilde kurumaya bırakmak, giysinin formunu korumasına yardımcı olabilir. Islak yün kazağı askıya asmak ise ağırlık nedeniyle sarkmaya yol açabileceğinden önerilmiyor.

2. SÜTYENLERİN ŞEKLİ VE ESNEKLİĞİ BOZULABİLİR

Sütyenler, kurutma makinesinin yüksek sıcaklığından ve sürekli hareketinden olumsuz etkilenebilen hassas ürünler arasında bulunuyor. Isı, elastik liflerin zamanla yıpranmasına neden olabilirken sütyenin formunun da bozulmasına yol açabilir.

Özellikle balenli, dolgulu, dantelli veya esnek kumaştan üretilmiş modellerde daha dikkatli olmak gerekir.

Balenlerin biçiminin bozulması ve lastiklerin esnekliğini kaybetmesi, ürünün hem görünümünü hem de kullanım konforunu etkileyebilir.

Sütyenleri daha uzun süre kullanmak için yıkama sonrasında şekillerini nazikçe düzeltmek ve doğal yollarla kurutmak daha uygun bir seçenek. Yıkama sırasında ise ürünün bakım etiketine uygun, hassas bir program tercih edilebilir.

3. MAYO VE BİKİNİLER ESNEKLİĞİNİ KAYBEDEBİLİR

Mayo ve bikiniler dayanıklı görünse de yapılarındaki esnek lifler yüksek sıcaklığa karşı hassas olabiliyor. Özellikle likra ve elastan içeren kumaşlar, kurutma makinesinin ısısından etkilenerek zamanla esnekliğini kaybedebilir.

Bu durum, mayonun vücuda uyumunun bozulmasına, kumaşın gevşemesine veya ürünün şeklini kaybetmesine neden olabiliyor. Sık sık makinede kurutulan yüzme kıyafetleri, ilk günkü formunu daha kısa sürede yitirebilir.

Mayo ve bikinileri korumak için yıkama sonrasında fazla suyunu nazikçe almak ve doğrudan yoğun ısıya maruz bırakmadan kurumaya bırakmak gerekir. Kumaşı sertçe sıkmak veya burmak da liflere zarar verebileceğinden bundan kaçınmak önem taşıyor.

4. KÜLOTLU ÇORAPLAR KOLAYCA YIRTILABİLİR

İnce yapıları nedeniyle hassas bir kullanım gerektiren külotlu çoraplar da kurutma makinesine atılmaması gereken ürünler arasında yer alıyor. Yüksek sıcaklık ve tamburun dönme hareketi, ince liflerin zarar görmesine ve kumaşın yırtılmasına neden olabilir.

Özellikle ince dokulu çoraplarda kaçma, delik oluşumu ve esnekliğin bozulması gibi sorunlar yaşanabilir. Üstelik bu tür hasarlar, ürünün yeniden kullanılmasını zorlaştırabilir.

Külotlu çorapları daha uzun süre kullanabilmek için doğal şekilde kurutmak en güvenli seçeneklerden biri. Yıkama sırasında çamaşır filesi kullanmak da çorapların diğer giysilere takılmasını ve dolaşmasını önlemeye yardımcı oluyor.

5. PAYETLİ VE TAŞLI KIYAFETLER ZARAR GÖREBİLİR

Özel günlerde tercih edilen payetli, boncuklu ve taş işlemeli kıyafetler de kurutma makinesinde dikkat edilmesi gereken parçalar arasında bulunuyor. Tambur içindeki hareket, süslemelerin diğer giysilere takılmasına neden olabilir. Yüksek sıcaklık ise bazı yapıştırıcıların ve hassas detayların zarar görmesine yol açabilir.

Bunun sonucunda payetler dökülebilir, taşlar yerinden çıkabilir veya kumaş üzerinde küçük yırtılmalar meydana gelebilir. Özellikle hassas işlemelere sahip elbiselerde bu tür hasarları gidermek zor olabilir.

Bu nedenle süslemeli kıyafetleri kurutma makinesine atmadan önce bakım etiketini kontrol etmek gerekiyor.

Doğal kurutma tercih edildiğinde ise giysinin ağırlığının süslemelere zarar vermemesi için ürünün yapısına uygun biçimde düz zemine serilmesi veya etikette belirtilen şekilde asılması önem taşıyor.

KURUTMA MAKİNESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU DETAYA DİKKAT EDİN

Kıyafetlerin zarar görmesini önlemek için yalnızca kumaş türüne bakmak yeterli olmayabilir. Giysinin üzerindeki bakım etiketi, uygun kurutma yöntemi konusunda en önemli rehberlerden biridir.

Etikette kurutma makinesi kullanımına izin verilmiyorsa ürünü makineye atmamak gerekir. Makinede kurutulabilen kıyafetlerde ise üreticinin önerdiği sıcaklık ve programın seçilmesi önem taşıyor.