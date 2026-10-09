Çorbaya un eklemek istemeyenler için 4 alternatif! Kıvamı daha yoğun ve kremamsı oluyor

Çorbalarınıza kıvam vermek için un kullanmak yerine, daha hafif ve kremamsı bir doku elde etmenizi sağlayacak bu 4 alternatif malzemeyi tercih edebilirsiniz. Böylece çorbanız hem daha yoğun bir kıvama kavuşacak hem de lezzeti artacak.

1. SÜZME YOĞURT

Özellikle süzme yoğurt, çorbanın kıvamını artırırken daha kremamsı bir doku kazanmasını sağlayabilir. Çorba piştikten sonra bir kaşık yoğurtla başlayıp iyice karıştırabilir, kıvamına göre miktarı artırabilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Yoğurdu ekledikten sonra çorbayı yüksek ateşte kaynatmamak gerekiyor. Aksi halde yoğurt kesilebilir ve çorbanın dokusu bozulabilir.

2. PATATES

Çorbaya doğal şekilde kıvam vermenin en kolay yollarından biri patates kullanmak. Patatesin içerdiği nişasta, çorbanın daha yoğun bir yapıya kavuşmasına yardımcı olur. Haşlanmış patatesi ezerek çorbaya ekleyebilir veya çorbanın içerisinde pişen patateslerin bir bölümünü blenderdan geçirerek yeniden tencereye katabilirsiniz. Özellikle sebze çorbalarında bu yöntem, un kullanmadan daha yoğun ve pürüzsüz bir kıvam elde etmeyi kolaylaştırır.

3. NOHUT VEYA FASULYE

Haşlanmış nohut ve fasulye de çorbanın kıvamını artırmak için kullanılabilir. Bir miktar haşlanmış bakliyatı çorbanın suyuyla birlikte blenderdan geçirip tencereye yeniden eklemek, daha yoğun bir doku oluşturur. Üstelik bu yöntem özellikle sebze ve bakliyat çorbalarında lezzeti çok fazla değiştirmeden kıvamı artırmak için kullanılabilir.

4. YULAF

Un kullanmak istemeyenlerin değerlendirebileceği bir başka seçenek de yulaf. Özellikle ince yulaf ezmesi, sıvıyı çekerek pişerken yumuşar ve çorbaya daha yoğun bir yapı kazandırır. Az miktarda yulafı çorbaya ekleyip pişirdikten sonra blenderdan geçirmek, tanelerin kaybolmasını ve daha pürüzsüz bir sonuç elde edilmesini sağlar. Burada miktarı kontrollü artırmak önemli; fazla yulaf çorbanın gereğinden fazla koyulaşmasına neden olabilir.