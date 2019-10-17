YEMEK

2 milyar kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.10.2019 09:10 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 26,4’ü yani 2 milyar kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Dr. Öğr. Üy. Faik Gür, “Önümüzde büyük bir sorun var. Bu sorunun temelleri bütün ülkeleri ilgilendiren temel sorunlar” ifadelerini kullandı.

2 milyar kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun 'Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2019 Raporu’na göre, açlık yaşayan insan sayısındaki artış devam ediyor. Rapora göre dünyadaki her 9 kişiden birisi aç. Yetersiz beslenen ve açlık yaşayan insan sayısı 2018’de 811 milyonun üzerine çıktı.

Raporda gıda güvensizliğinin yayılması da bir diğer önemli başlık olarak ön plana çıktı. Dünya nüfusunun yüzde 17,2’sine denk gelen 1,3 milyar insanın orta düzeyde besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişemedikleri kaydedildi. Orta ve şiddetli gıda güvensizlik seviyeleri birlikte ele alındığında ise dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 26,4’ü, yani yaklaşık 2 milyar kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya.

FAO’nun kuruluşu olan 16 Ekim her yıl ‘Dünya Gıda Günü’ olarak kutlanıyor. Bu kapsamda gıda üretimine, gıda güvencesine dikkat çekilerek, açlıkla mücadele konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapılıyor. Özyeğin Üniversitesi’nde 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Türkiye’de Tarım, Gıda ve Değişen/Değişmeyen Pratikler isimli bir konferans düzenlendi. Konferansta tarım ve gıdanın geçmişi, bugünü ve geleceği ele alındı.

FAİK GÜR: ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR SORUN VAR

Konferans hakkında bilgilendirmede bulunan sosyal bilimler fakültesinden Dr. Öğr. Üy. Faik Gür, “Dünyada gıda ile ilgili sorunumuz var. Neredeyse her 10 kişiden biri ya aç ya da yetersiz besneliyor. Dolayısıyla önümüzde büyük bir sorun var. Bu sorunun temelleri bütün ülkeleri ilgilendiren temel sorunlar. Biz özellikle Türkiye’de bu sorunu anlamamızı sağlayacak olan genel tarımsal yapıları ilgilendiren araştırmaları sunacağız. İstanbul’un genelinden gelen tarımla ilgili konuları araştırmış olan arkadaşlarımız sunum yapacak. Özyeğin Üniversitesi olarak bu sorunun akademik bilgi alanındaki eksiklikliklerini tamamlamaya yönelik bir çaba içine girdik” dedi.

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birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü gıda güvensizliği

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