Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun 'Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2019 Raporu’na göre, açlık yaşayan insan sayısındaki artış devam ediyor. Rapora göre dünyadaki her 9 kişiden birisi aç. Yetersiz beslenen ve açlık yaşayan insan sayısı 2018’de 811 milyonun üzerine çıktı.

Raporda gıda güvensizliğinin yayılması da bir diğer önemli başlık olarak ön plana çıktı. Dünya nüfusunun yüzde 17,2’sine denk gelen 1,3 milyar insanın orta düzeyde besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişemedikleri kaydedildi. Orta ve şiddetli gıda güvensizlik seviyeleri birlikte ele alındığında ise dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 26,4’ü, yani yaklaşık 2 milyar kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya.

FAO’nun kuruluşu olan 16 Ekim her yıl ‘Dünya Gıda Günü’ olarak kutlanıyor. Bu kapsamda gıda üretimine, gıda güvencesine dikkat çekilerek, açlıkla mücadele konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapılıyor. Özyeğin Üniversitesi’nde 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Türkiye’de Tarım, Gıda ve Değişen/Değişmeyen Pratikler isimli bir konferans düzenlendi. Konferansta tarım ve gıdanın geçmişi, bugünü ve geleceği ele alındı.