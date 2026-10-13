İpe dizip evlerin her yerine asıyorlar! Bir demetinin fiyatı bin TL'yi buluyor

Türkiye'nin verimli topraklarından Hatay'da yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte birçok tarımsal ürünün hasadında sona gelindi. Zeytin üretimiyle ün salan Altınözü ilçesinde kapya biberinde son hasatlar yapıldı. İlçenin biber üretimi konusunda en önemli olan Yenihisar Mahallesi'nde biber hasadının ardından kurutmalık biber mesaisi başladı.

Hasat edilen biberler; iğneyle iplere dizilerek evlerin damlarında, balkonlarında ve pencerelerinde kurutulmaya bırakılıyorlar. Mahallenin geçim kaynaklarından biri olan kurutmalık biber, bu yıl demeti 800 ila bin TL arasında alıcı buluyor. Hava şartların değişkenlik göstermesiyle evlerin damlarında ve balkonlarına geç asılarak oluşan görsel şölenle birlikte kapya biberler adeta mahalleyi kırmızıya bürüdü. Köydeki eşsiz görüntü dron ile görüntülendi.

"EVLERİN DAMLARINA VE BALKONLARINA ASIYORUZ, HER TARAF KIPKIRMIZI OLDUPU İÇİN KÖYÜMÜZ BU İSİMLE ANILIYOR"

Her yıl olduğu gibi bu yılda kurutmalık biberlerin evlere asılmasıyla Yenihisar'ın ‘Kırmızı köy' halini aldığını ifade eden Edvan Öztürk, "Buradaki biberler genellikle ‘geyik boynuzu' olarak adlandırdığımız kurutmalık biber türüdür. İki üç aylık bakım sürecinin ardından biberler bu hale geliyor, kırmızılaşıyor. Daha sonra topluyor, iğne ve ip yardımıyla diziyoruz. Önce gölgede, ardından güneşte kurutuyor ve satışa sunuyoruz. Her bir dizide yaklaşık 100-130 tane kırmızı biber bulunuyor. Buranın ‘Kırmızı köy' olarak anılmasının nedeni de bu biberler. Her yıl geçim kaynağımız olan kurutmalık biberleri topluyor, ipe diziyor ve kurutuyoruz. Evlerin damlarına ve balkonlarına asıyoruz. Her taraf kıpkırmızı olduğu için köyümüz bu isimle anılıyor. Bu yıl hasat biraz geç oldu. Kışın yağan bol yağış nedeniyle tarlalarımızı geç ektik. Ancak kırmızı köy, bu yıl da isminin hakkını verdi. Daha yüksek bir rekolteyle yine her tarafı kırmızıya bürüdük. Bu yıl bir demet biberin fiyatı 800 ila 1.000 TL arasında değişiyor. Biberimiz acıdır ve köftelik olarak kullanılır. Tatlı biberden bu şekilde kurutmalık olmuyor. Çünkü tatlı biberin eti daha kalın olduğu için bozulma oranı yüksek oluyor. Bizim yetiştirdiğimiz biber ise kurutmalık olması ve bozulma oranının düşük olması nedeniyle tercih ediliyor. Bu biber, Altınözü'ne özgü bir biber türü; başka yerlerde çok nadir bulunuyor. Köyümüze gelenler etrafa, evlere ve damlara şaşkınlıkla bakıyor. ‘Bu kadar biberi nasıl yetiştiriyorsunuz, nasıl işliyorsunuz?' diye soruyorlar. Daha sonra biberlerimizin müşterisi de oluyorlar. Biber üretiminden ve bunun geçim kaynağımız olmasından memnunuz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenihisar Mahallesi, diğer adıyla kırmızı köy, isminin hakkını verdi. Kırmızı köy olarak bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

"BİR DEMETİ 800 TL İLA BİN TL ARASINDA SATILIYOR"

Biberlerin 800 TL ila bin TL arasında olduğunu söyleyen Abdo Öztürk, "Bunların özel müşterileri var, talepleri oluyor. Çiğ köfte, meyhane pilavı ve çeşitli mezelerde kullanılıyor. Biberler önce tarladan bize geliyor. Biz burada ayıklıyor, eliyor ve iyilerini, sağlam olanlarını seçiyoruz. Daha sonra iğne ve ip yardımıyla dizilip damlara asılıyor. Damlarımızda kurutulduktan sonra müşterilerimize gönderiyoruz. Kurutma işlemi ortalama 20 gün ile 1 ay arasında sürüyor. Biberler damlara, çatılara, bahçelere, kısacası her yere asılıyor. Bu bölgede her taraf biberlerle doluyor. Bir demeti 800 ila bin TL arasında satılıyor. Her taraf kıpkırmızı olduğu için herkes burayı kırmızı köy olarak biliyor. Bu aylarda sırf burayı ziyaret etmek için gelenler bile var. Görseli görmek için gelenler, fotoğraf çekenler ve durup izleyenler oluyor. Bu yıl hava şartlarından dolayı biraz gecikme yaşandı. Bu nedenle müşterilerimizi bekletmek zorunda kaldık. İnşallah seneye ürünlerimizi daha erken yetiştiririz. Mahallenin geçim kaynakları çiftçilik, zeytin ve biber üretimi. Herkesi kırmızı köye bekleriz. Buralar kıpkırmızı, gerçekten görülmeye değer" şeklinde konuştu.

Köyün geçim kaynaklarından olan kurutmalık biberlerin evin her tarafına asıldığını söyleyen Yusuf Öztürk, "Bizim biberlerimiz meşhurdur. Kırmızı biber diye adlandırdığımız bu ürün, aynı zamanda geçim kaynağımızdır. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Biberlerimizi kırmızılaştıktan sonra topluyor, ipe diziyor ve boş bulduğumuz alanlarda kurutuyoruz. Hem kendi tüketimimiz hem de yöresel satışlarımız için değerlendiriyoruz. Biberleri genellikle gölgede kurutmaya çalışıyoruz. Çatı altlarında ve özel olarak hazırladığımız alanlarda demir korkuluklar kurarak biberlerimizi asıyor ve bu şekilde kurutuyoruz. Bu da bizim için önemli bir geçim kaynağı oluyor. Bence ortaya güzel bir görüntü çıkıyor. Kırmızı da güzel bir renk. Bu biberler acı biberdir ve yemeklerde kullanılır. Buranın kırmızı köy olarak anılmasının nedeni de her tarafın kırmızı biberlerle dolu olması. Nereye baksanız her çatının altında, her evin balkonunda kırmızı biberleri görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır