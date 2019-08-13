2 milyon takipçili YouTube fenomeni kaçırıldı mı?

2017 yılında ilginç bir şekilde kaybolan İngiliz YouTuber Marina Joyce, ortaya çıktıktan sonra kollarının mor olduğu görülmüştü. Ayrıca sanki arkadan birisi ona zorla video çektiriyormuş gibi davranan ve yardım edin diyerek kısık sesle konuşan Joyce, takipçilerini korkutmuştu.

Ünlü YouTube fenomeni Marina Joyce son olarak Haziran ayında video paylaşımında bulunmuştu. O dönemden beri herhangi bir paylaşım yapmayan fenomen, moda ve makyaj üzerine ilginç çekimler gerçekleştiriyordu.

Birçok kişi bu olayla ilgili daha çok ilgi çekme ve reklam amaçlı olduğunu söylese bile bazıları konunun gerçek olduğuna değindi. İngiltere polisi YouTube fenomeni hakkında kayıp ilanı verdi ve onu görenlerin mutlaka polisi aramasını istedi.

Gerçekten de bazı YouTube fenomenleri reklam çalışması olarak bu tarz haberlerle gündeme gelmeye çalışabiliyor. Örneğin bundan kısa bir süre önce yine başka bir YouTuber kendisi ile ilgili kayıp ilanı vermişti. Peki sizce bu olay bir reklam çalışması mı yoksa gerçek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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