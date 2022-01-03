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2 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

03.01.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Ocak'ta sezonun iddialı yapımları televizyon ekranlarında yerini aldı. Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Dizi, program ve haber bültenleri arasından en çok izlenen yapımların reyting ölçümleri Total, AB ve 20+ABC1 olarak açıklanıyor. İşte 2 Ocak reyting sonuçları!

2 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

Geçtiğimiz gün ekranlarda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Çember Ölüm Meleği gibi programlar reytinglerde yarıştı. Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama binlerce kişi tarafından takip ediliyor. TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. İşte 2 Ocak reyting sonuçları!

2 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

MASTERCHEF TÜRKİYE

SHOW ANA HABER

SAKAR ŞAKİR (T.S)

MASKE KİMSİN SEN

HABER ÖNÜ

ÇEMBER ÖLÜM MELEĞİ

KİM MİLYOER OLMAK İSTER

KANAL D ANA HABER

OH OLSUN (T.S)

2 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

MASTERCHEF TÜRKİYE

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

ÇEMBER ÖLÜM MELEĞİ

MASKE KİMSİN SEN

SAKAR ŞAKİR (T.S)

SHOW ANA HABER

KANAL D ANA HABER

KUNG FU PANDA 3 (Y.S)

KİM MİLYONER OLMAK İSTER

HABER ÖNÜ

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