2 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

Geçtiğimiz gün ekranlarda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Çember Ölüm Meleği gibi programlar reytinglerde yarıştı. Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama binlerce kişi tarafından takip ediliyor. TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. İşte 2 Ocak reyting sonuçları!
GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
MASTERCHEF TÜRKİYE
SHOW ANA HABER
SAKAR ŞAKİR (T.S)
MASKE KİMSİN SEN
HABER ÖNÜ
ÇEMBER ÖLÜM MELEĞİ
KİM MİLYOER OLMAK İSTER
KANAL D ANA HABER
OH OLSUN (T.S)
MASTERCHEF TÜRKİYE
GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
ÇEMBER ÖLÜM MELEĞİ
MASKE KİMSİN SEN
SAKAR ŞAKİR (T.S)
SHOW ANA HABER
KANAL D ANA HABER
KUNG FU PANDA 3 (Y.S)
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
HABER ÖNÜ
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