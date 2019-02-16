2 saatliğine kiraladığı eskort kadına yaptığı istekle olay olan adam...

Japonya’da bir kadın eskort paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu. Japon bir adam kiraladığı eskort kadından öyle bir şey istedi ki herkesin aklına cinsellikle ilgili bir durum gelse de üstelik durum hiç öyle değil...

Genç adamın evini taşımak için yardıma ihtiyacı vardı; taşıma hizmetinin ücreti çok gelmiş olacak ki adam evini taşımak için bir kadın eskort kiraladı.

Evet hepimiz için şaşırtıcı olsa da bir de eskort kadını düşünün! Hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyordu.

Japonya’da Miyuna adındaki kadın için bir adam tarafından 2 saatlik bir eskort kiralama talebi geldi.Eskort Miyuna, farklı bir şey düşünmemişti ve rutin şekilde hazırlanarak adamın evine gitti.

Eve geldiğinde adam ona, evini taşıdığını ve paketleme konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadın işi gereği çaresizce adama yardım etti ve daha sonra yaşadıklarını Twitter’da paylaştı.

ŞAŞIRTAN TEPKİLER ALDI

Hatta diğer kadın eskortlara, daha önce böyle bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadıklarını bile sordu.

Miyuna Twitter’da “Benden başkası, evine iki saatlik bir hizmet isteyip aslında evini taşıması için yardıma ihtiyaç duyan bir müşteri ile karşılaştı mı?” dedi.