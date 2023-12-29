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  4. 2. Sayfa'da bomba ayrılık! Canlı yayında böyle vedalaştılar... Dolandırıcılık iddialarını çok sert bir dille yalanlamışlardı ama...

2. Sayfa'da bomba ayrılık! Canlı yayında böyle vedalaştılar... Dolandırıcılık iddialarını çok sert bir dille yalanlamışlardı ama...

29.12.2023 14:00 | Son Güncelleme:
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Uzun yıllardır 2. Sayfa programı ile izleyicisinin karşısına çıkan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel ayrılık kararı aldı. Bugün canlı yayında açıklanan bu ayrılık kararı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüksel'in programdan ayrılmasının ardından akıllara İrem Derici'nin "manav" açıklaması geldi.

18 yıldır ekranlarda yer alan 2. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel bugün canlı yayında vedalaştı.Gülşen Yüksel, programdan ayrıldığını açıkladı.

2 Ocak 2024'ten itibaren TV8 ekranlarında Müge Dağıstanlı ile Ali Eyüboğlu, 'Aramızda Kalmasın' programıyla izleyicisinin karşısına çıkacak.

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Yüksel'in programdan ayrılmasının ardından akıllara İrem Derici'nin isim vermeden anlattığı "manav" açıklaması geldi. İrem Derici konuk olduğu bir programda yıllardır beraber çalışarak insanlar hakkında konuşan iki kişinin arasının açıldığını ve birinin partnerini iki yıldır dolandırdığını iddia etti.

Sahte fatura yöntemiyle partnerini dolandıran kişinin eşiyle birlikte Amerika'ya kaçmaya çalıştığını ve diğer tarafın mağdur olarak yetkililere başvurduğunu dile getirdi. Derici'nin sözleri kısa sürede gündem olurken söz konusu kişilerin de uzun yıllardır birlikte magazin programı sunan Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı olduğu iddia edildi.

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İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Gülşen Yüksel, iddiaların ardından "Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler... Kanalda saç saça baş başa kavga ettiğimiz ve camları kırdığımız söylenmişti, Müge'nin beni evden kovduğu söylendi, yıllarca küs kaldığımız söylendi. Allah korusun" açıklamasını yapmıştı.

Müge Dağıstanlı da şunları söylemişti: "Bir şey doğru, iyi ve güzel gittiği zaman... Bizim Gülşen'le dostluğumuz 18 yıl evvel başladı. Zaman içinde işin başarısının yanı sıra arkadaşlığımız dostluğa dönüştü. İyi günlerimiz de oldu kötü günlerimizde. Bizim içimizdeki birlik sağladığımız görünce saldırılar çirkinleşiyor. Mesleğimizle ilgili bize saldıramadıkları zaman bu sefer de belden aşağı saldırı başlıyor. Öyle bir iftira at ki yakışsın. Attığınız iftiralar bu masaya ve ikimize yakışmıyor. Birbirimize olan bağımız bazı insanlar tarafından tartışılmamalı. Etrafı kırarak dökerek hiçbir yere gidemezsiniz. Bizim ne olduğumuz ve ailemiz belli. O iftiralarla gidin başka yeri vurun"

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Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel Gülşen
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