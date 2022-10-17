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  4. 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı Öztürk'ün eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk ve eşi arasında kaç yaş fark var, Ebru Şancı kocasından kaç yaş büyük?

2. Sayfa konuğu Ebru Şancı Öztürk'ün eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk ve eşi arasında kaç yaş fark var, Ebru Şancı kocasından kaç yaş büyük?

17.10.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şancı Öztürk'ün 17 Ekim 2022 Pazartesi günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması sebebiyle eşi Alpaslan Öztürk vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Eski model canlı yayında magazin gündemini yorumlarken birçok kişi arama motorlarında Eyüpsporlu futbolcu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı Öztürk'ün eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk ve eşi arasında kaç yaş fark var, Ebru Şancı kocasından kaç yaş büyük?

2. Sayfa konuğu Ebru Şancı Öztürk'ün eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk ve eşi arasında kaç yaş fark var, Ebru Şancı kocasından kaç yaş büyük?

Ebru Şancı Öztürk, 2. Sayfa magazin programında M.üge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Canlı yayın sebebiyle eski modelin eşi Alpaslan Öztürk arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Ebru Şancı Öztürk - Alpaslan Öztürk çifti aşklarıyla adından söz ettiriyor. İşte 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı Öztürk'ün eşi Alpaslan Öztürk'ün hayatı ve biyografisi...

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EBRU ŞANCI'NIN EŞİ ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 yılında Belçika, Anvers'ta dünyaya geldi.

Alpaslan Öztürk, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynamıştır.

Alpaslan Öztürk şu an 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giymektedir.

İşte Alpaslan Öztürk'ün forma giydiği takımlar:

Altyapı kariyeri:

Berchem Sport
200?-2009 Beerschot AC
2009-2011 Birmingham City

Profesyonel kariyeri:

2011 Birmingham City
2011-2013 Beerschot
2013-2016 Standard Liège
2014-2015 → Kasımpaşa (kiralık)
2015-2016 → Eskişehirspor (kiralık)
2017-2018 Elazığspor
2018-2021 Göztepe
2021- 2022 Galatasaray
2022- Eyüpspor

Milli Takım kariyeri:

2010 Türkiye U-18
2010-2011 Belçika U-18
2011-2012 Belçika U-19
2012-2013 Belçika U-21
2013-2014 Türkiye U-20
2013-2014 Türkiye U-21
2014 Türkiye Türkiye A2
2021- Türkiye

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı Öztürk, 31 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk model, sunucu ve oyuncu olan Ebru Şancı Öztürk, 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı.

18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olan Ebru Şancı Öztürk, New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Ebru Şancı Öztürk burada modellik ve oyunculuk yapmayı sürdürdü.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

EBRU ŞANCI ÖZTÜRK, ALPASLAN ÖZTÜRK'TEN KAÇ YAŞ BÜYÜK?

Ebru Şancı Öztürk 31 Ağustos 1981'de doğdu. Alpaslan Öztürk'ün doğum tarihi ise 16 Temmuz 1993'tür. Çiftin arasında 12 yaş fark vardır.

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