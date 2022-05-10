Sayfa'nın konuğu Salih Keçeci, 10 Mayıs Salı günü canlı olarak yayınlanan programda Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıyladı. Ünlü gazeteci, 2. Sayfa magazin programında, yaptığı açıklamaların ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar, 2. Sayfa konuğu Salih Keçeci kimdir? Salih Keçeci nereli ve kaç yaşında? Twitter hesabı nedir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü gazetecinin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SALİH KEÇECİ KİMDİR?

Salih Keçeci 15 Ağustos 1958 yılında Erzincan'da dünyaya geldi.

2 kız kardeşi olan Salih Keçeci, henüz 3 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır.

Lise mezunu olan Salih Keçeci öğrencilik döneminse ise uzun süre harçlığını çıkarabilmek için taksicilik yapmıştır.

Keçeci bir gazetenin taşeron şoförlüğünü yapan eniştesi sebebiyle gazeteciliğe ilgi duydu. Bundan bir süre sonra gözlemci muhabir arıyoruz ilanı görünce başvurduğunu ve gazeteciliğe başladığını ifade eden Salih Keçeci, Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmalarına devam etmektedir.

SALİH KEÇECİ'NİN TWITTER HESABI NEDİR?

Salih Keçeci'nin Twitter kullanıcı adı @salihkececi'dir. Ünlü gazetecinin 26,7 bin takipçi vardır.

