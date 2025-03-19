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Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl hakkında da gözaltı kararı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2025 09:41
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası 100'den fazla kişiyle ilgili soruşturma olduğu ortaya çıktı. Yürütülen operasyonun Medya A.Ş. ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturması olduğu belirtilirken gözaltı listesinde Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl'ın da olduğu ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl hakkında da gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında sabah saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın yürüttüğü 2 ayrı soruşturmada İmamoğlu ve şüpheliler, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor.

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GÖZALTI KARARI SEBEBİ

Gözaltına alınanlar arasında dikkat çekici isimler bulunuyor. Ercan Saatçi'nin de gözaltına alındığı soruşturmada Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl hakkında da gözaltı kararı verildi.

Merthan Açıl'ın gözaltı sebebinin ise reklam şirketiyle İBB arasında ihaleler olduğu iddiası...

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MERTHAN AÇIL KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan 38 yaşındaki Merthan Açıl, Bakırköyspor'da futbola başladı ve Rize'den Kasımpaşa ve Adanaspor'a kadar birçok takımda forma giydi. Kariyeri boyunca 343 maça çıkan savunmacı, 17 gol atıp 2 de asist yaptı. Açıl son olarak Erzurumspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Açıl bir süre önce futbolu bıraktı. Açıl Hully City'de de görev alıyordu.

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Şeyma Subaşı
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