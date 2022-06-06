2. Sayfa konuğu Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval nereli ve kaç yaşında? Eserleri nelerdir?

Sayfa'nın konuğu Yelda Kırçuval, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunumuyla ekrana gelen programda magazin gündemini değerlendir. Yazar Yelda Kırçuval, 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Peki Yelda Kırçuval kimdir? Ünlü yazarın hayatı, biyografisi ve kitapları haberimizde...

2. SAYFA'NIN KONUĞU YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

Yelda Kırçuval, 30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya geldi.

Yelda Kırçuval, 1997 yılında TRT eğitimlerinden diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri gördükten sonra kariyerine editör ve spiker olarak başladı.

Yelda Kırçuval, Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev aldı.

Çok sayıda programın seslendirmesini üstlenen Yelda Kırçuval, 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu yaptı.

Yelda Kırçuval, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi vermiştir.

YAZAR YELDA KIRÇUVAL'IN ESERLERİ NELERDİR?

2016 yılında Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler, 2018 yılında ise İnsanı İnsan Acıtır isimli kitapların altına imzasını atmıştır.

