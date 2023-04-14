2. Sayfa konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında? Bir döneme damga vuran Aşkım Aşkım'ın Gözde'si Yeliz Yeşilmen'in hayatı!

Yeliz Yeşilmen, 14 Nisan 2023 Cuma günü 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. 2004 - 2009 yılları arasında şarkıcılık da yapan ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen gündem oldu. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in hayatı ve biyografisi...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana’da dünyaya geldi. 1.65 metre boyunda ve 67 kilo olan Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile tanındı. Fotomodellik de yapan Yeliz Yeşilmen, Aşkım Aşkım dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.

İki çocuk annesi olan Yeliz Yeşilmen, 2004 yılında Tat Beni, 2006 yılında Elemtere Fiş ve 2009 yılında Fıstık Çıkı Çıkı albümlerini çıkardı ve 2004 - 2009 yılları arasında şarkıcılık yaptı.

YELİZ YEŞİLMEN ÖZEL HAYATI

2010 yılında Yeliz Yeşilmen ve iş insanı Ali Uğur Akbaş, aşk evliliği yaparak hayatlarını birleştirdi. Çiftin, Asya Tuana Akbaş ve Birbey Akbaş adlarında iki çocukları bulunuyor.

YELİZ YEŞİLMEN YER ALDIĞI PROJELER

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında

YELİZ YEŞİLMEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki Adanalı oyuncu Yeliz Yeşilmen; Çarli İş Başında, Vaka-i Zaptiye, Pembe Patikler, Şöhretler kebapçısı, Biz Boşanıyoruz, Avrupa Yakası, 3. Tür, Belalı Baldız, Aynı Çatı Altında, Evimin Erkeği ve Altın Kızlar dizilerinde de rol aldı.



