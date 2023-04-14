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  4. 2. Sayfa konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında? Bir döneme damga vuran Aşkım Aşkım'ın Gözde'si Yeliz Yeşilmen'in hayatı!

2. Sayfa konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında? Bir döneme damga vuran Aşkım Aşkım'ın Gözde'si Yeliz Yeşilmen'in hayatı!

14.04.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz Yeşilmen, 14 Nisan 2023 Cuma günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu ve Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'le magazin gündemini değerlendirdi. Başrollerini Emel Sayın, Mehmet Ali Erbil ve Doğa Rutkay'ın paylaştığı Aşkım Aşkım dizisinde canlandırdığı Gözde karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu 2. Sayfa programı nedeniyle merak konusu oldu. Peki, Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in hayatı...

2. Sayfa konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında? Bir döneme damga vuran Aşkım Aşkım'ın Gözde'si Yeliz Yeşilmen'in hayatı!

Yeliz Yeşilmen, 14 Nisan 2023 Cuma günü 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. 2004 - 2009 yılları arasında şarkıcılık da yapan ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen gündem oldu. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in hayatı ve biyografisi...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana’da dünyaya geldi. 1.65 metre boyunda ve 67 kilo olan Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile tanındı. Fotomodellik de yapan Yeliz Yeşilmen, Aşkım Aşkım dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.

İki çocuk annesi olan Yeliz Yeşilmen, 2004 yılında Tat Beni, 2006 yılında Elemtere Fiş ve 2009 yılında Fıstık Çıkı Çıkı albümlerini çıkardı ve 2004 - 2009 yılları arasında şarkıcılık yaptı.

YELİZ YEŞİLMEN ÖZEL HAYATI

2010 yılında Yeliz Yeşilmen ve iş insanı Ali Uğur Akbaş, aşk evliliği yaparak hayatlarını birleştirdi. Çiftin, Asya Tuana Akbaş ve Birbey Akbaş adlarında iki çocukları bulunuyor.

YELİZ YEŞİLMEN YER ALDIĞI PROJELER

2009 - Altın Kızlar
2008 - Aşkım Aşkım
2007 - Evimin Erkeği
2006 - Aynı Çatı Altında
2005 - Belalı Baldız (Şelale)
2004 - 3. Tür
2004 - Avrupa Yakası
2004 - Biz Boşanıyoruz
2003 - Şöhretler Kebapçısı
2002 - Pembe Patikler
2002 - Vaka-i Zaptiye
2001 - Aşkım Aşkım
2000 - Çarli İş Başında

YELİZ YEŞİLMEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki Adanalı oyuncu Yeliz Yeşilmen; Çarli İş Başında, Vaka-i Zaptiye, Pembe Patikler, Şöhretler kebapçısı, Biz Boşanıyoruz, Avrupa Yakası, 3. Tür, Belalı Baldız, Aynı Çatı Altında, Evimin Erkeği ve Altın Kızlar dizilerinde de rol aldı.

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