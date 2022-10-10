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2. Sayfa'nın konuğu Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kaç kez evlendi, kaç çocuğu var?

10.10.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğçe Tayfur, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü 2. Sayfa'nın konuğu olacak. Ünlü isim, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirecek. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı olan ünlü şarkıcı, nişanlısı Burak Kalfa ile geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Peki, 2. Sayfa'nın konuğu Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kaç kez evlendi, kaç çocuğu var?

2. Sayfa'nın konuğu Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kaç kez evlendi, kaç çocuğu var?

Tuğçe Tayfur nişanlısı Burak Kalfa'dan ayrılmıştı. Nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftin ayrılması ise gündem olmuştu. 2007'de yklaşık 30 yılık birlikteliklerini noktalayan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı olan ünlü şarkıcı ve Burak Kalfa barıştı. Ünlü isim 2. Sayfa magazin programına konuk olup Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e özel açıklamalarda bulunacak. Peki, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Tuğçe Tayfur'un hayatı ve biyografisi...

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Şarkıcı Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde Taner Şafak'la tanıştı ve sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkardı. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.

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FERDİ TAYFUR'UN KIZI TUĞÇE TAYFUR KAÇ KEZ EVLENDİ?

Babası Ferdi Tayfur ile klip çekmiştir. Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra sona erdi. Taner Şafak ile 2012 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları bulunuyor.

Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak 2019 yılında ayrıldı.

BURAK KALFA KİMDİR?

Burak Kalfa 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Muşlu olan iş insanı Amerika Birleşik Devletleri'nde Regist Koleji'nde eğitimini sürdürdükten sonra Beykent Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olmuştur.

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