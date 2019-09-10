2 yaşındaki arkadaşların buluşma anına ait görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı

New York şehrinde yaşayan 2 yaşındaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaş, birbirlerinden 2 gün ayrı kaldı. 2 günlük ayrılıktan sonra birbirlerine kavuşan Maxwell ve Finnegan'ın buluşma anı sosyal medyada Maxwell'in babası tarafından paylaşıldı ve o anlar sosyal medyada büyük ilgi yarattı. Dans etmeyi çok sevdiği söylenen Maxwell ve Finnegan'ın buluşma videosunu binlerce kez paylaşıldı.

Maxwell ve Finnegan?ın 1 yıldır tanıştıkları ve sürekli beraber oynadıkları belirtildi.

(DHA)

