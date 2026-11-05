Slime akımı geride kaldı! TikTok'ta şimdi bunu yapıyorlar

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akım ortaya çıkarken, TikTok'ta gerçekleştirilen canlı yayınlar dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında slime yapan bir kullanıcının söz konusu yayından 3 milyon TL kazandığı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Bu iddianın ardından TikTok'ta yeni bir akım başladı. Slime yayınlarının yerini bu kez pirinç ve mercimek ayıklayan kullanıcılar aldı.

Show TV'de yer alan habere göre, çok sayıda kullanıcının baklagillerle kamera karşısına geçerek canlı yayın yaptığı ve izleyicilerden hediye göndermelerini istediği aktarıldı.

PİRİNÇ VE MERCİMEK AYIKLAYARAK HEDİYE İSTİYORLAR

TikTok'ta başlayan yeni akımda kullanıcılar, canlı yayın sırasında pirinç ve mercimek ayıklayarak izleyicilerle etkileşime giriyor.

Yayınlarda izleyicilerden hediye göndermeleri istenirken, platform üzerinden gönderilen sanal hediyeler yayıncılar için kazanca dönüşebiliyor.