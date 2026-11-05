115 milyon yıllık dinozor fosilinde bulundu: İlk kez ortaya çıktı!

Araştırma, Brezilya'da bulunan etçil dinozor Aratasaurus museunacionali türüne ait fosiller üzerinde gerçekleştirildi. Bilim insanları, kemiklerin içindeki damar kanallarında korunmuş kırmızı kan hücrelerini tespit etti. Hücrelerin içinde hem molekülünün kimyasal izlerine de ilk kez ulaşıldı.

MİNERAL SAYESİNDE MİLYONLARCA YIL KORUNDU

Araştırmacılara göre hücrelerin korunmasını sağlayan en önemli etken, onları çevreleyen hausmannit adlı manganez oksit minerali oldu. Keşfin, dinozorların metabolizmasını ve evrimini anlamak için yeni bilgiler sunabileceği belirtildi.

Bilim insanları, bu bulgunun uygun koşullarda hassas biyolojik moleküllerin milyonlarca yıl korunabileceğini gösterdiğini ve başka gezegenlerdeki olası yaşam izleri açısından da önemli olabileceğini düşünüyor.