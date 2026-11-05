Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

115 milyon yıllık dinozor fosilinde bulundu: İlk kez ortaya çıktı!

Brezilya'da bulunan 115 milyon yıllık bir fosil ise bilim dünyasını şaşırttı. Araştırmacılar, dinozorun kemiklerinde korunmuş kırmızı kan hücreleri ve kana rengini veren hem molekülünün izlerine ulaştı.

115 milyon yıllık dinozor fosilinde bulundu: İlk kez ortaya çıktı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Araştırma, Brezilya'da bulunan etçil dinozor Aratasaurus museunacionali türüne ait fosiller üzerinde gerçekleştirildi. Bilim insanları, kemiklerin içindeki damar kanallarında korunmuş kırmızı kan hücrelerini tespit etti. Hücrelerin içinde hem molekülünün kimyasal izlerine de ilk kez ulaşıldı.

115 milyon yıllık dinozor fosilinde bulundu: İlk kez ortaya çıktı! 1

MİNERAL SAYESİNDE MİLYONLARCA YIL KORUNDU

Araştırmacılara göre hücrelerin korunmasını sağlayan en önemli etken, onları çevreleyen hausmannit adlı manganez oksit minerali oldu. Keşfin, dinozorların metabolizmasını ve evrimini anlamak için yeni bilgiler sunabileceği belirtildi.

115 milyon yıllık dinozor fosilinde bulundu: İlk kez ortaya çıktı! 2

Bilim insanları, bu bulgunun uygun koşullarda hassas biyolojik moleküllerin milyonlarca yıl korunabileceğini gösterdiğini ve başka gezegenlerdeki olası yaşam izleri açısından da önemli olabileceğini düşünüyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçaklar peş peşe acil iniş yaptı! 15 uçuşta bomba alarmı Uçaklar peş peşe acil iniş yaptı! 15 uçuşta bomba alarmı
7 damla yetiyor: Duvarlardan kapıya her yeri temizliyor7 damla yetiyor: Duvarlardan kapıya her yeri temizliyor

Anahtar Kelimeler:
dinozor kemik kan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Şaşırtan iddia

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Şaşırtan iddia

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.