2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Emre Kınay: "Ağzım açık olsun ki biplemeyin"

Bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen muhabire hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Emre Kınay ve Emre Kınay ile mekanda oturan doktor Baha Toygar da 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanıyor. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki Mustafa Ağdağ'ın avukatı ve tutuksuz sanıklar Baha Toygar ile Emre Kınay, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

"HAKARET İÇERİKLİ SÖZ SÖYLEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Duruşmada savunma yapan sanık Baha Toygar, müştekiyle de sanıkla da tanışmadığını söyleyerek, "Arkadaşlarla otururken basın mensuplarının yuvalanmış vaziyette olduklarını gördüm. Bir süre sonra basın mensuplarının, bir bayanın düşmesi üzerine birden hareketlenip, çekim yapmaya başladıklarını anladım. Akabinde arkadaşlara 'oradan ayrılalım' dedim. Saat gece yarısına yaklaşmıştı, evim de bulunduğumuz mekana yakındır. Sakin bir şekilde kalkarak evime doğru gittim. Kimse ile karşılaştığımı da hatırlamıyorum, çevrede birçok insan vardı ve birçok insan bu tartışmaya müdahil oldu. İddia edildiği şekilde hakaret içerikli söz söylediğimi hatırlamıyorum" dedi.

"KIŞKIRTICI SORULAR SORDULAR"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilara Sezgin ise olay anında dezenfektandan akan sulara basarak kaydığını belirterek, "Yere düştüğüm sırada diz üstü giymiş olduğum eteğim açıldı, bana en yakın konumda bulunan sanık Emre Kınay, insani olarak yardım amaçlı yanıma geldi. Beni kaldırmaya yeltendiği sırada kameralar hareketlenerek içeriye doğru zoom yaptılar ve çekime başladılar. Bunun üzerine sanık, 'ayıptır, yapmayın' dedi ve dışarıya çıkarak, 'arkadaşlar bu benim avukat arkadaşım, ne sorunuz varsa cevaplayayım' şeklinde konuştu. Sonrasında müştekinin de içinde olduğu kameraman grubu, kışkırtıcı sorular sordular, aşırı derecede tahrik içeren tutum sergilediler. Sanığın 'yeter ben istediğim yere istediğim zaman çıkarım, size mi soracağım' dediğini hatırlıyorum" dedi.

"TOYGAR BASIN MENSUPLARIYLA İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Diğer sanık Baha Toygar'ın kendi arkadaş gruplarına dahil olmadığını söyleyen tanık Dilara Sezgin, "Sanık Baha Toygar 2 masa ötede, 3 kişilik ayrı bir masada oturuyordu. Herkes ayağa kalktığında, sanık Toygar da ayağa kalktı. Herkes birbirine 'hay Allah ne oldu' şeklinde vücut diliyle eylemlerde bulunuyordu, sonrasında da yol açıldı ve sanık evine döndü. Ayrıca sanık Baha Toygar'ın basın mensuplarıyla da herhangi bir iletişime girmediğini de söyleyebilirim, ayrı bir yerden evine gitti" ifadelerini kullandı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, iddianamedeki söylemlerin onur, şeref ve haysiyeti rencide eden söylemler olarak değerlendirildiğini ve hakaret suçunu oluşturduğunu belirtti. Açıklanan mütalaada, olayın meydana geliş şekli dikkate alınarak sanık Emre Kınay'ın 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, ayrıca sanığa haksız tahrik indirimi uygulanması veya ceza verilmekten vazgeçilmesi de talep edildi.

DURUŞMA SAVUNMALARIN YAPILMASI İÇİN ERTELENDİ

Mütalaada ayrıca, sanık Baha Toygar'ın ise 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı yazılı olarak savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemediğini belirten Emre Kınay, "Ağzım açık olsun ki biplemeyin" ifadesini kullanarak mahkeme salonunun önünden ayrıldı.

