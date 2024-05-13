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  4. 2 yıllık evlilik 'psikoljik şiddet' sebebiyle bitti! Ayşegül Çınar yeni aşkını ilan etti

2 yıllık evlilik 'psikoljik şiddet' sebebiyle bitti! Ayşegül Çınar yeni aşkını ilan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 10:26
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Oyuncu Ayşegül Çınar 2 yıl önce evlendiği Furkan Çalıkoğlu'yla kıskançlık krizlerine girerek kendisini arkadaş çevresinden uzaklaştırdığı ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşandı. Ayşegül Çınar, boşandıktan sonra yeni sevgilisiyle de aşkını ilan etti.

2 yıllık evlilik 'psikoljik şiddet' sebebiyle bitti! Ayşegül Çınar yeni aşkını ilan etti

Yasak Elma dizisiyle hafızalara kazınan Ayşegül Çınar'ın evliliği kısa sürdü. Oyuncu Ayşegül Çınar, kıskançlık krizlerine girerek kendisini arkadaş çevresinden uzaklaştırarak psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdüğü 2 yıllık eşi Furkan Çalıkoğlu'ndan boşandı.

MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİLER

Ayşegül Çınar'ın avukatı Hazal Çamdalı dava dilekçesinde "Sürekli hakaret ve tehditlere maruz kalan ve psikolojik şiddet gören müvekkil boşanmada kararlıdır.
Müvekkil için aylık 15 bin lira nafaka ile 800 bin lira manevi tazminatın Furkan Çalikoğlu'ndan tahsilini talep ediyoruz" dendi.

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Davacı Çalıkoğlu da, dava dilekçesinde evlendikleri günden itibaren eşi Ayşegül Çınar'ın sosyal ve duygusal hiçbir ihtiyacını karşılamadığını öne sürdü.

Çınar boşandıktan kısa süre sonra da yeni aşkıyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Çınar Oyuncu
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