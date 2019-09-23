20 aile reddetti, o evlat edindi!

Alba’nın hayatı o daha 13 günlükken değişti. Down sendromlu olarak dünyaya gelen küçük kız annesi tarafından istenmediği için İtalya’da bir bakım evine yerleştirildi. Evlat edinmek için sırada bekleyen 20 ailenin Alba’yı evlat edinmek istemedi. Ancak yasaların izin vermemesine rağmen Alba, 41 yaşındaki bekar baba Luca Trapnese’ye evlatlık olarak verildi. Yapılan bu istisna hem Luca’nın hem de Alba’nın hayatını değiştirdi. İşte kalplere umut ve sıcaklık veren olay...

13 GÜNLÜKKEN TERK EDİLDİ

Alba, 2017 yılında bakım evine bırakıldığında henüz 13 günlüktü. Down sendromlu bir bebek olarak dünyaya gelen Alba sorumluluğunu almak istemeyen annesi tarafından tabiri caiz ise daha el kadar bir bebekken terk edildi.



